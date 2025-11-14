Авито Услуги: жители Самары на 23% чаще обращаются за услугой "Мастер на час"

По данным Авито Услуги в октябре 2025 года у жителей Самары резко вырос спрос на услугу "Мастер на час" (23%). На 17% вырос спрос на услуги по эвакуации автомобилей, а на услуги по уходу за животными — на 10%. Главные причины делегировать задачи — нехватка навыков и желание сэкономить время, а ключевым фактором выбора является цифровая репутация специалиста.

Авито Услуги провели исследование, чтобы выяснить, как жители России выбирают исполнителей для решения бытовых и деловых задач, а также дали рекомендации по безопасному поиску услуг. Результаты показали, что на первый план для граждан выходит осознанный подход и доверие к цифровой репутации. Абсолютное большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, тогда как прозрачная цена является ключевым фактором только для 42% опрошенных.

Главной причиной, по которой люди прибегают к помощи профессионалов, стало отсутствие необходимых знаний, навыков или специального инструмента (52%). Каждый пятый респондент (22%) готов заплатить за услугу, чтобы сэкономить свое время. Еще 23% опрошенных делегируют задачи для достижения качественного результата, которого не могут получить самостоятельно.

"Пользователи стали более системно подходить к выбору исполнителей — они проверяют не только отзывы, но и подтвержденные документы, смотрят реальные примеры работ, обращают внимание на скорость ответа. Это показывает, что люди стали более практичными и внимательными к деталям при заказе услуг", — прокомментировал Александр Куроптев, старший директор вертикали Авито Услуги.

При выборе специалиста также решающими факторами являются наличие "живых" фотографий работ (37%), вежливость в общении (31%) и наличие гарантии на работу (26%). Каждый четвертый респондент оценивает примеры работ и изучает портфолио. Еще для 20% важным фактором доверия является пройденная проверка на платформе по документам или реквизитам, а для 18% — скорость ответа на заявку.

Как отмечает, Наталья Юматова, старший директор по доверию и безопасности Авито, сегодня пользователи стали более осознанно подходить к выбору исполнителя, они действуют как настоящие риск-менеджеры, понимая, что безопасность — это целый комплекс факторов.

"Современный потребитель собирает доказательства надежности и тщательно анализирует профиль исполнителя перед тем, как сделать выбор. Рейтинги, отзывы, верификация документов, фотографии работ — все это элементы защищенной сделки. Мы рекомендуем пользователям формировать комплексный подход к выбору исполнителя. Не ограничивайтесь только ценой. Изучите историю сделок, отзывы, проверьте, прошел ли специалист проверку документов на платформе, посмотрите его портфолио. Эти несложные шаги значительно повышают шансы на успешное и безопасное сотрудничество", — отмечает Наталья Юматова.

Большинство опрошенных (59%) по-прежнему начинают поиск с рекомендаций друзей и знакомых. Однако 47% респондентов уже доверяют специальным платформам с объявлениями. Реже для поиска привлекаются онлайн-карты (23%), профильные группы в соцсетях (14%) и рекламные баннеры (8%).

В России жители чаще всего пользуются услугами из категорий "Ремонт и обслуживание техники" (32%) и "Ремонт, отделка, строительство" (31%). В топ-5 также вошли "Красота и здоровье" (23%), "Грузоперевозки" (21%) и "Обучение, курсы" (14%). Значительную долю занимают повседневные задачи: уборка (12%), монтаж и установка техники (11%), а также организация праздников (9%).