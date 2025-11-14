16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Вольской предложили построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков Названа дата открытия загородной части магистрали Центральной Парковки в 13-м микрорайоне Самары хотят застроить многоэтажками РКЦ "Прогресс" и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве Для нарушителей правил парковки в Самарской области подняли тариф на эвакуацию

Экономика и бизнес

Авито Услуги: жители Самары на 23% чаще обращаются за услугой "Мастер на час"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Авито Услуги в октябре 2025 года у жителей Самары резко вырос спрос на услугу "Мастер на час" (23%). На 17% вырос спрос на услуги по эвакуации автомобилей, а на услуги по уходу за животными — на 10%. Главные причины делегировать задачи — нехватка навыков и желание сэкономить время, а ключевым фактором выбора является цифровая репутация специалиста.

Авито Услуги провели исследование, чтобы выяснить, как жители России выбирают исполнителей для решения бытовых и деловых задач, а также дали рекомендации по безопасному поиску услуг. Результаты показали, что на первый план для граждан выходит осознанный подход и доверие к цифровой репутации. Абсолютное большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, тогда как прозрачная цена является ключевым фактором только для 42% опрошенных.

Главной причиной, по которой люди прибегают к помощи профессионалов, стало отсутствие необходимых знаний, навыков или специального инструмента (52%). Каждый пятый респондент (22%) готов заплатить за услугу, чтобы сэкономить свое время. Еще 23% опрошенных делегируют задачи для достижения качественного результата, которого не могут получить самостоятельно.

"Пользователи стали более системно подходить к выбору исполнителей — они проверяют не только отзывы, но и подтвержденные документы, смотрят реальные примеры работ, обращают внимание на скорость ответа. Это показывает, что люди стали более практичными и внимательными к деталям при заказе услуг", — прокомментировал Александр Куроптев, старший директор вертикали Авито Услуги.

При выборе специалиста также решающими факторами являются наличие "живых" фотографий работ (37%), вежливость в общении (31%) и наличие гарантии на работу (26%). Каждый четвертый респондент оценивает примеры работ и изучает портфолио. Еще для 20% важным фактором доверия является пройденная проверка на платформе по документам или реквизитам, а для 18% — скорость ответа на заявку.

Как отмечает, Наталья Юматова, старший директор по доверию и безопасности Авито, сегодня пользователи стали более осознанно подходить к выбору исполнителя, они действуют как настоящие риск-менеджеры, понимая, что безопасность — это целый комплекс факторов.

"Современный потребитель собирает доказательства надежности и тщательно анализирует профиль исполнителя перед тем, как сделать выбор. Рейтинги, отзывы, верификация документов, фотографии работ — все это элементы защищенной сделки. Мы рекомендуем пользователям формировать комплексный подход к выбору исполнителя. Не ограничивайтесь только ценой. Изучите историю сделок, отзывы, проверьте, прошел ли специалист проверку документов на платформе, посмотрите его портфолио. Эти несложные шаги значительно повышают шансы на успешное и безопасное сотрудничество", — отмечает Наталья Юматова.

Большинство опрошенных (59%) по-прежнему начинают поиск с рекомендаций друзей и знакомых. Однако 47% респондентов уже доверяют специальным платформам с объявлениями. Реже для поиска привлекаются онлайн-карты (23%), профильные группы в соцсетях (14%) и рекламные баннеры (8%).

В России жители чаще всего пользуются услугами из категорий "Ремонт и обслуживание техники" (32%) и "Ремонт, отделка, строительство" (31%). В топ-5 также вошли "Красота и здоровье" (23%), "Грузоперевозки" (21%) и "Обучение, курсы" (14%). Значительную долю занимают повседневные задачи: уборка (12%), монтаж и установка техники (11%), а также организация праздников (9%).

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30