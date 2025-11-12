16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025 Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке 40% российских IT-компаний уже используют генеративный ИИ МТС проведет серию бесплатных семинаров для предпринимателей Самарской области ВСК: 82% россиян считает ИИ прорывной технологией, востребованность которой будет только расти

ИТ Транспорт и связь

Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российский провайдер Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1) представил ключевые решения для управления данными и построения защищенной ИТ-инфраструктуры на CNews Forum 2025. Среди новинок — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), платформа для репликации данных в реальном времени "Синкэксперт" и модель отчуждаемого облака.

Т1 Облако на CNews Forum представил платформу для репликации данных в режиме реального времени "Синкэксперт". Платформа построена на базе технологии Change Data Capture (CDC), которая позволяет фиксировать каждое изменение в исходной базе данных и передавать его практически без задержек. Такой подход снижает нагрузку на транзакционные системы и обеспечивает актуальность данных в аналитических витринах и резервных копиях.

Выступая на форуме, Виталий Павлов, руководитель направления развития бизнеса в финансовом секторе компании Т1 Облако, рассказал о расширенной линейке графических ускорителей в портфеле облачных сервисов. Новые модели позволяют компаниям эффективно обучать и использовать ИИ, масштабировать проекты без роста капитальных затрат. Доступ к мощным GPU остаётся ключевым фактором развития рынка на фоне стремительного роста интереса к искусственному интеллекту. Финансовый сектор в 2024 году вложил в ИИ почти 57 млрд рублей, согласно исследованию Т1 "Пульс цифровизации".

Отдельное внимание спикер Т1 Облако уделил концепции отчуждаемого облака — формату, при котором облачная платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика. Такой сценарий сочетает гибкость и масштабируемость публичных сервисов с максимальной изоляцией данных и контролем над информационной безопасностью.

"Отчуждаемое облако — это ответ на запрос бизнеса на доверие и управляемость. Многие компании хотят использовать преимущества облака, но при этом не готовы передавать инфраструктуру за периметр. Мы даем возможность выстраивать гибридные сценарии, объединять публичные и локальные ресурсы, управлять утилизацией, правами доступа и квотами через единый интерфейс", — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30