На Заводе имени Тарасова стартовало обучение в рамках федерального проекта по повышению производительности труда

Завод имени Тарасова (ЗиТ) приступил к ключевому этапу трансформации производственных процессов в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сегодня на предприятии дан старт обучению сотрудников методикам бережливого производства.
Это важный стратегический шаг для одного из крупнейших производителей автотракторного электрооборудования и запчастей для автомобильных, моторостроительных и тракторных заводов.
Обучение пройдут сотрудники различных уровней, от линейного персонала до руководителей среднего звена. В роли учителей — эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.
"Для нас это не просто обучение, а начало новой главы в организации производства. Участие в федеральном проекте "Производительность труда" дает нам доступ к лучшим практикам и экспертной поддержке. Уверен, знания, полученные по программе проекта, дадут мощный импульс развитию завода", — прокомментировал Павел Селянко, руководитель финансово экономического управления "ЗиТ".
Пилотное внедрение инструментов бережливого производства на эталонном участке завода имени Тарасова начнется после завершения этапа обучения и последующей диагностики производства.
"Мы видим высокую заинтересованность руководства завода. Ожидаем, что реализация проекта позволит предприятиям не только нарастить собственную производительность, но и стать точкой роста, транслируя успешный опыт другим участникам региональной экономики. Федеральный проект "Производительность труда" дает предприятиям реальные инструменты для рывка и задает стратегические ориентиры развития", — подчеркнул глава минпромторга Денис Гурков.
Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.
Федеральный проект "Производительность труда" за более чем шесть лет охватил в регионе 203 организации. Это привело к росту производительности на 30% и экономии свыше 2,5 миллиардов рублей.
Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
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Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет