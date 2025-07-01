На Заводе имени Тарасова стартовало обучение в рамках федерального проекта по повышению производительности труда

Завод имени Тарасова (ЗиТ) приступил к ключевому этапу трансформации производственных процессов в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сегодня на предприятии дан старт обучению сотрудников методикам бережливого производства.

Это важный стратегический шаг для одного из крупнейших производителей автотракторного электрооборудования и запчастей для автомобильных, моторостроительных и тракторных заводов.

Обучение пройдут сотрудники различных уровней, от линейного персонала до руководителей среднего звена. В роли учителей — эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

"Для нас это не просто обучение, а начало новой главы в организации производства. Участие в федеральном проекте "Производительность труда" дает нам доступ к лучшим практикам и экспертной поддержке. Уверен, знания, полученные по программе проекта, дадут мощный импульс развитию завода", — прокомментировал Павел Селянко, руководитель финансово экономического управления "ЗиТ".

Пилотное внедрение инструментов бережливого производства на эталонном участке завода имени Тарасова начнется после завершения этапа обучения и последующей диагностики производства.

"Мы видим высокую заинтересованность руководства завода. Ожидаем, что реализация проекта позволит предприятиям не только нарастить собственную производительность, но и стать точкой роста, транслируя успешный опыт другим участникам региональной экономики. Федеральный проект "Производительность труда" дает предприятиям реальные инструменты для рывка и задает стратегические ориентиры развития", — подчеркнул глава минпромторга Денис Гурков.

Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

Федеральный проект "Производительность труда" за более чем шесть лет охватил в регионе 203 организации. Это привело к росту производительности на 30% и экономии свыше 2,5 миллиардов рублей.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.