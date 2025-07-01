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НОВИКОМ знакомит с кибербезопасностью и проводит интеллектуальные турниры на форуме "Инженеры будущего"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в рамках форума "Инженеры будущего" проводит лекции по кибербезопасности, интеллектуальные турниры и воркшопы. Банк российских инженеров традиционно выступает партнером Международного молодежного промышленного форума, который проходит в эти дни в Тульской области.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В частности, в рамках междисциплинарного модуля "Кибербезопасность: вызовы завтрашнего дня" банк организовал обучающие лекции. По приглашению НОВИКОМа их читают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Темы выступлений как никогда актуальны — угрозы информационной безопасности и методы борьбы с ними. Лекторы знакомят слушателей с лучшими корпоративными практиками защиты информации и с последними законодательными изменениями в отрасли.

Также эксперты ВШЭ рассказывают инженерам о проблемах будущего, которые проявляются уже сегодня. Это, например, безопасность ИИ, биометрическая идентификация, безопасность разработки программного обеспечения и отсутствие анонимности в цифровую эпоху. Отдельный блок тренинга посвящен персональной безопасности и базовыми навыками работы с цифровыми сервисами.

Также в ходе молодежного форума банк организовал интеллектуальный турнир для участников форума и квиз для детей по финансовой грамотности. В банке уверены, что интеллектуальные соревнования помогают будущим инженерам узнать что-то новое, научиться работать в команде, развить скорость принятия решений.

В этом году впервые в истории форума организована профильная смена для подростков от 12 до 17 лет. В ее рамках НОВИКОМ организовал воркшоп, посвященный разработке игр. Кроме того, при содействии НОВИКОМа, Председатель Правления которого курирует Воронежское отделение СоюзМаш, участниками детской смены стали победители профильной олимпиады "Звезда" и дети сотрудников предприятий машиностроительной отрасли из Воронежа.

Форум "Инженеры будущего" завершит свою работу 2 июля. В этот день представители банка вручат премию победителю специальной номинации — "Инженерный авангард". Ее присуждают за "верность призванию и стремление к совершенству".

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