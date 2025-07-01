T2 предлагает выгодные условия роуминга в Абхазии в сезон отпусков

T2, российский оператор мобильной связи, делает путешествия своих клиентов в Абхазию доступнее. Абоненты смогут воспользоваться специальными предложениями на услуги мобильного интернета в роуминге: это в том числе один гигабайт на пять дней по сниженной цене.
Абхазия остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. Чтобы сделать пребывание за границей еще комфортнее, T2 предлагает клиентам обновленные пакеты мобильного интернета. Особые условия будут действовать в разгар сезона отпусков — с 1 июля по 30 сентября 2025 года.
Т2 подготовила для абонентов, путешествующих на территории Абхазии, два пакета мобильного интернета. Пакет с объемом трафика в один гигабайт будет доступен в течение пяти дней за 198 рублей. Предложение с пятью гигабайтами интернета на 14 дней обойдется в 660 рублей. Оплата услуг происходит сразу после их подключения, а срок действия начинается с момента первого выхода в интернет. Если пакет не понадобился, он остается активным в течение трех месяцев.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..