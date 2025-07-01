Шесть новых предприятий получили право на использование символики "Самарский продукт"

Шесть новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области.

Присвоение региональной символики предусмотрено проектом "Сделано в Самарской области", основная цель которого продвигать и повышать узнаваемость товаров местного производства. Значимость системной поддержки местных предпринимателей, ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, поскольку от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие ее жителей.

Обладателями знака "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" стали производители натуральных ореховых паст, мясных полуфабрикатов, изделий из кожи, продуктов индустрии красоты, а также светодиодных светильников.

"Для нашей компании это важное событие. Мы много лет производим качественные светодиодные светильники, и для нас большая честь иметь возможность брендировать нашу продукцию логотипом "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области", — прокомментировал главный инженер ООО ПТП "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" Александр Глубоков.

На сегодня правом использования знака "Самарский продукт" наделены 377 предприятий. Использование символики открывает перед компаниями новые возможности, в том числе повышение доверия потребителей, укрепление имиджа бренда, участие в специализированных мероприятиях.

"Растущее число участников проекта говорит об уверенности местных производителей в качестве своей продукции и их заинтересованности в продвижении на рынке, — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Наша задача — создать благоприятные условия для развития самарского бизнеса и повышения узнаваемости его продукции, и проект "Самарский продукт" предоставляет такую возможность. Брендирование символикой проекта позволяет продвигать товары на сайте и в социальных сетях проекта, а также получать содействие в участии в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных".

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: Самара, ул. Невская, 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.