16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Шесть новых предприятий получили право на использование символики "Самарский продукт" Проект из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" Самарские предприниматели отмечены наградами Всероссийского рейтинга "Индекс дела" В Тольятти выступит автор книги "Управлять по-русски" Национальный проект "Кадры": новые возможности для жителей Самарской области

Экономическая политика Экономика и бизнес

Шесть новых предприятий получили право на использование символики "Самарский продукт"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Шесть новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области.

Фото: министерство промышленности СО

Присвоение региональной символики предусмотрено проектом "Сделано в Самарской области", основная цель которого продвигать и повышать узнаваемость товаров местного производства. Значимость системной поддержки местных предпринимателей, ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, поскольку от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие ее жителей.

Обладателями знака "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" стали производители натуральных ореховых паст, мясных полуфабрикатов, изделий из кожи, продуктов индустрии красоты, а также светодиодных светильников.

"Для нашей компании это важное событие. Мы много лет производим качественные светодиодные светильники, и для нас большая честь иметь возможность брендировать нашу продукцию логотипом "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области", — прокомментировал главный инженер ООО ПТП "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"  Александр Глубоков.

На сегодня правом использования знака "Самарский продукт" наделены 377 предприятий. Использование символики открывает перед компаниями новые возможности, в том числе повышение доверия потребителей, укрепление имиджа бренда, участие в специализированных мероприятиях.

"Растущее число участников проекта говорит об уверенности местных производителей в качестве своей продукции и их заинтересованности в продвижении на рынке, — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Наша задача — создать благоприятные условия для развития самарского бизнеса и повышения узнаваемости его продукции, и проект "Самарский продукт" предоставляет такую возможность. Брендирование символикой проекта позволяет продвигать товары на сайте и в социальных сетях проекта, а также получать содействие в участии в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных".

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: Самара, ул. Невская, 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3