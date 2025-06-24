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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр поддержки экспорта Самарской области принимает заявки на участие в международных бизнес-миссиях и выставках в 2025 году. Действующие экспортеры и экспортно ориентированные предприниматели из Самарской области могут присоединиться к этим поездкам в составе региональных делегаций.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Поддержка экспортно ориентированных предприятий — одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря реализации нацпроектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

"Формат деловых поездок в составе региональной делегации давно зарекомендовал себя как эффективный способ познакомиться с рынком потенциально интересной страны, обзавестись полезными контактами и даже выйти на первые договоренности с будущими партнерами. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе, на базе центра "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.

Так, при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарское предприятие по переработке меда ООО "Бисмарк" активно осваивает зарубежные рынки. Продукцию реализуют в зарубежные страны: Германию, Словакию, Прибалтику, Сербию, Китай. "Благодаря государственной поддержке мы существенно расширили возможности своего бизнеса. Сегодня мы являемся лидером в России по экспорту меда и занимаем более 60% экспортного рынка страны", — рассказал директор компании Дмитрий Василевский.

Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров.

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