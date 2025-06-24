Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки

Центр поддержки экспорта Самарской области принимает заявки на участие в международных бизнес-миссиях и выставках в 2025 году. Действующие экспортеры и экспортно ориентированные предприниматели из Самарской области могут присоединиться к этим поездкам в составе региональных делегаций.
Поддержка экспортно ориентированных предприятий — одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря реализации нацпроектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.
"Формат деловых поездок в составе региональной делегации давно зарекомендовал себя как эффективный способ познакомиться с рынком потенциально интересной страны, обзавестись полезными контактами и даже выйти на первые договоренности с будущими партнерами. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В регионе, на базе центра "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.
Так, при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарское предприятие по переработке меда ООО "Бисмарк" активно осваивает зарубежные рынки. Продукцию реализуют в зарубежные страны: Германию, Словакию, Прибалтику, Сербию, Китай. "Благодаря государственной поддержке мы существенно расширили возможности своего бизнеса. Сегодня мы являемся лидером в России по экспорту меда и занимаем более 60% экспортного рынка страны", — рассказал директор компании Дмитрий Василевский.
Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом