В Самарской области расширили перечень должностей ИТ-специалистов, которые могут получить компенсацию по ипотеке

Правительство Самарской области приняло постановление, расширяющее перечень должностей, имеющих право на получение компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50% от уплаченных процентов по кредитному договору. Проект постановления представил заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич на заседании правительства 18 июня.

Согласно документу "О внесении изменений в отдельные постановления", перечень должностей расширяется со 164 до 210 должностей. Перечень дополнен 46 новыми должностями - как рядовыми (операторы по вводу данных, специалисты и консультанты в сфере IТ и информационной безопасности, менеджеры IТ-продуктов, техники по сбору и анализу цифрового следа), так и руководящими. Среди руководящих позиций - начальник отдела разработки, начальник службы информатизации, руководитель проекта, руководитель группы управления базами данных.

Согласно прогнозу министерства цифрового развития и связи Самарской области, число потенциальных получателей этой меры поддержки вырастет на 25%.

Для получения компенсации расходов ИТ-специалист должен соответствовать следующим требованиям:

- быть не старше 44 лет;

- быть трудоустроенным в организации, зарегистрированной на территории Самарской области и включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий;

- иметь стаж работы не менее шести месяцев в должности, включенной в перечень должностей ИТ-специалистов, имеющих право на получение компенсации расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Подробно с условиями можно ознакомиться по ссылке.