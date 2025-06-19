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В Самарской области расширили перечень должностей ИТ-специалистов, которые могут получить компенсацию по ипотеке Три миллиона студентов смогут найти работу благодаря партнерской программе "Авито" Рекордные 13,5 млн самозанятых в России: как обеспечить справедливое регулирование платформенной экономики На ПМЭФ Авито представил кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга и дискуссий для МСП РЭО получит долю в компании-регоператоре по обращению с ТКО в Самарской области

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В Самарской области расширили перечень должностей ИТ-специалистов, которые могут получить компенсацию по ипотеке

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области приняло постановление, расширяющее перечень должностей, имеющих право на получение компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50% от уплаченных процентов по кредитному договору. Проект постановления представил заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич на заседании правительства 18 июня.

Согласно документу "О внесении изменений в отдельные постановления", перечень должностей расширяется со 164 до 210 должностей. Перечень дополнен 46 новыми должностями - как рядовыми (операторы по вводу данных, специалисты и консультанты в сфере IТ и информационной безопасности, менеджеры IТ-продуктов, техники по сбору и анализу цифрового следа), так и руководящими. Среди руководящих позиций - начальник отдела разработки, начальник службы информатизации, руководитель проекта, руководитель группы управления базами данных.

Согласно прогнозу министерства цифрового развития и связи Самарской области, число потенциальных получателей этой меры поддержки вырастет на 25%.

Для получения компенсации расходов ИТ-специалист должен соответствовать следующим требованиям:

- быть не старше 44 лет;

- быть трудоустроенным в организации, зарегистрированной на территории Самарской области и включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий;

- иметь стаж работы не менее шести месяцев в должности, включенной в перечень должностей ИТ-специалистов, имеющих право на получение компенсации расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Подробно с условиями можно ознакомиться по ссылке.

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