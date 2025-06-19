В Самарской области расширили перечень должностей ИТ-специалистов, которые могут получить компенсацию по ипотеке

Правительство Самарской области приняло постановление, расширяющее перечень должностей, имеющих право на получение компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50% от уплаченных процентов по кредитному договору. Проект постановления представил заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич на заседании правительства 18 июня.
Согласно документу "О внесении изменений в отдельные постановления", перечень должностей расширяется со 164 до 210 должностей. Перечень дополнен 46 новыми должностями - как рядовыми (операторы по вводу данных, специалисты и консультанты в сфере IТ и информационной безопасности, менеджеры IТ-продуктов, техники по сбору и анализу цифрового следа), так и руководящими. Среди руководящих позиций - начальник отдела разработки, начальник службы информатизации, руководитель проекта, руководитель группы управления базами данных.
Согласно прогнозу министерства цифрового развития и связи Самарской области, число потенциальных получателей этой меры поддержки вырастет на 25%.
Для получения компенсации расходов ИТ-специалист должен соответствовать следующим требованиям:
- быть не старше 44 лет;
- быть трудоустроенным в организации, зарегистрированной на территории Самарской области и включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий;
- иметь стаж работы не менее шести месяцев в должности, включенной в перечень должностей ИТ-специалистов, имеющих право на получение компенсации расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.
Подробно с условиями можно ознакомиться по ссылке.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом