"Кроссбордер — это голубой океан": эксперты обсудили перспективы трансграничной торговли

19 июня в пространстве "Авито Бизнес 360", открытом в рамках Петербургского международного экономического форума, состоялся паблик-ток о трансграничной торговле. Эксперты рынка обсудили тренды кроссбордера, подводные камни и успешные кейсы запуска международных поставок в текущих условиях.

В паблик-токе "Доставляем из-за границы: как начать возить товары из-за рубежа" приняли участие руководитель по развитию в Авито Анастасия Старостина, а также внешние эксперты Петр Новоженов, экс-коммерческий директор AirBridgeCargo, и Марат Артуганов, экс-CEO BxB by Boxberry. Они поговорили о том, что такое кроссбордер, зачем он нужен и какие могут быть риски в этом процессе, а также обсудили актуальность трансграничной торговли в текущей экономической обстановке и поделились своим опытом запусков.

Анастасия Старостина отметила, что после сокращения объемов трансграничной торговли — почти в два раза, до 226 миллиардов, за три года она восстановилась, и уже в этом году должна превысить данные показатели. Примечательно, что на этот раз драйвером роста стали не зарубежные площадки, а российские онлайн-платформы, которые самостоятельно налаживают взаимодействие с иностранными поставщиками и выстраивают логистику. Фактически в трансграничной торговле произошло своеобразное импортозамещение. Параллельно активно развиваются мейлфорвардеры, доставляющие товары под заказ.

"Предприниматели еще до выделения в продуктовых механиках трансграничной торговли на Авито выложили в продажу до 350 тысяч наименований товаров, которые поставляются из-за рубежа. А к концу года, к ноябрьской распродаже, мы ожидаем преодоление отметки в миллион ассортиментных позиций. Например, всего неделю назад один продавец добавил пазлы, и они сразу заняли 40% от всех продаж за неделю — настоящий успех", — рассказала Анастасия Старостина.

Ее поддержал Марат Артуганов:

"Это то, что увеличивает поступления в бюджет, потому что это стимулирует разнообразие выбора, это стимулирует увеличение покупательской способности. Так работает во всем мире. И я уверен, что трансграничная торговля будет расти. Хорошая тенденция в том, что она начинает восстанавливаться не только на дешевых товарах, но и в более высоком ценовом сегменте", — отметил спикер.

Факторы успеха

Скорость доставки — определенно важный фактор для клиентов. Марат Артуганов рассказал о том, что как только в компании перешли на срок доставки в семь дней, потребитель перестал это воспринимать как кроссбордер, и появились колоссальные объемы заказов.

"Ты должен быть магазином у дома с ассортиментом со всего мира и тогда будет круто", — отметил он.

Анастасия Старостина отметила, что роль также играет выбор ассортимента, а также реклама и маркетинг, позиционирование площадки. В идеале нужно выстраивать для покупателя опыт, идентичный внутренней торговле.

Будущее кроссбордера

Кроссбординг в обратную сторону существует в России в меньшей степени, но будет развиваться, заметил Петр Новоженов:

"Стоит думать и о том, что нам здесь можно произвести и предложить на иностранный рынок. К примеру, я абсолютно уверен, что наши производители текстиля и дизайнеры вполне могут посоревноваться с зарубежными коллегами. Сейчас в России появилось много брендов, и скорее всего в ближайшем будущем это будет востребованная отрасль для экспорта", — отметил спикер.

Марат Артуганов также подчеркнул, что сложно предположить, какая ниша будет актуальна в ближайшее время. Необходим постоянный трендсерчинг.

"Нужно понять, какие ниши востребованы, и найти поставщика. Прелесть трансграничной торговли в том, что у тебя безграничные возможности — просто нужно найти свой товар", — резюмировала Анастасия Старостина.