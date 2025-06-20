20% ВВП России: на ПМЭФ прошел паблик-ток об эффективности МСП

18 июня в кафе "Авито Бизнес 360" паблик-ток об эффективности в бизнесе открыл деловую программу "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Предприниматели и эксперты из разных сфер обсудили вызовы, тренды и стратегии развития малого и среднего бизнеса в современных условиях.

В кафе "Авито Бизнес 360" собрались предприниматели, владельцы бизнесов, рестораторы и топ-менеджеры, чтобы поговорить о том, как сейчас развивается рынок МСП, какие есть незакрытые потребности и как адаптироваться в условиях экономических изменений.

Павел Крупин, основатель стрит-фуд франчайзинговой федеральной сети VLAVAШЕ, Антон Балыклов, основатель бренда натуральных лимонадов Lapochka, Антонио Фреза, ресторатор, FRESAʼs Group, а также Сергей Субботин, директор по маркетингу "билайн бизнес", Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360", поделились своими взглядами на текущее состояние рынка и рассказали, на что необходимо сделать ставку, чтобы "остаться на плаву".

В России наблюдается рост числа МСП, сегодня это почти 7 млн компаний (рекорд с 2016 года), и при этом на долю МСП приходится 39% занятых от общего числа работающего населения страны.

"Малый бизнес приносит 20% ВВП России, в сравнении с 60-70% в развитых странах. У нас МСП - это драйвер роста экономики. Это и рабочие места, и инновации, новые технологические продукты, скорость принятия решений и гибкость в процессах", - отмечает Илья Дудковский.

Сейчас на рынке скорость служит одним из важнейших элементов удержания позиций. Это касается как работы персонала, обслуживания клиентов, так и производственных мощностей, вывода новых позиций. Но при этом важно не потерять в качестве и остаться в плюсе.

При этом аналогичная картина наблюдается и в ресторанах luxury-сегмента, отмечает Антонио Фреза: "Моя философия - качество 360 градусов, поэтому мы тратим много денег на обучение персонала и корпоративную культуру. Это главное, это фундамент. Если мы и поднимаем цены, то потому что можем предоставить высококлассный сервис и качество".

Со стороны предпринимателей есть запрос на упрощение рутинных задач, сокращение времени на поиск сотрудников и автоматизации процессов. Поэтому на рынке появилось пространство "Авито Бизнес 360" внутри народной платформы для решения задач малого и среднего бизнеса: ИП и юрлиц, владельцев компаний и закупщиков. В нем собраны товары и услуги для основной и хозяйственной деятельности МСП, от профессионального оборудования и аренды спецтехники до заказа услуг и аренды коммерческой недвижимости. Также там можно найти сотрудников и партнеров, купить и продать готовый бизнес, франшизы.

Сергей Субботин и Антон Балыклов разделяют мнение о необходимости цифровизации и автоматизации процессов. "Ключевые запросы МСП сегодня - площадки для привлечения клиентов, размещения товаров и услуг, а также коммуникации с покупателями. Мы видим, что 40% размещений приходится на доски Авито. При этом мы понимаем, что не сможем помочь всему малому и среднему бизнесу из-за ограниченного штата, поэтому уходим в цифровизацию клиентских путей. Диджитализция помогает снижать кост, сокращаются затраты на привлечение, на персонал", - подтвердил Сергей.

При этом фокус в сторону автоматизации и продиктован рынком, уверен Антон Балыклов:

"Новое поколение линейного персонала хочет работать в креативе и маркетинге, но не руками в цехах. Это вынуждает нас максимально автоматизировать производство. Основа любого бизнеса - это клиенты и их поиск. Для этого активно используем маркетплейсы по типу Ozon, платформу Авито и сервисы доставки, которые дают мгновенную аналитику и обратную связь. Более того, в том году мы провели эксперимент и привлекли ИИ к созданию нового вкуса лимонада, основанного на предпочтениях и запросах пользователей. Это решение заменило нам отдел маркетинга по сути и сэкономило хорошую статью расходов", - отметил Балыков.

Главная ставка по мнению экспертов на ближайшие пять лет - диджитализация и цифровизация процессов, использование технологий ИИ, построение сильной эмоциональной связки с продуктом и в целом создание мощного личного бренда.

Каждый из предпринимателей поделился своим советом с аудиторией, исходя из практики и трендов на будущее.

Сергей уверен, что на первом месте всегда стоит общение с клиентами. Прежде чем запускать продукт, нужно убедиться, что на него есть спрос. В последнее время быстрый побеждает умного, поэтому нужно ускоряться в тестировании гипотез, сокращать time to market, чтобы быстрее выводить продукт на рынок.

Павел видит залог успеха при масштабировании компании в команде. Собственник должен тратить 40% своего времени на поиск и наем топ-менеджеров, чтобы окружать себя людьми, которым близка идеология твоего бизнеса.

Антонио советует заниматься тем делом, в котором у вас есть опыт и экспертиза. Если есть огромные деньги, то можно позволить себе идти в новые ниши, а если этого нет, то начинать надо со знакомого, с того, что умеешь делать сам.

Антон отмечает, что важно не потерять мобильность и не стесняться занимать позиции линейного персонала, работать руками. И очень важно иметь надежных партнеров и четкие договоренности по обязанностям. Один может быть визионером и творцом, а второй при этом должен строить систему. Без системы никто не растет, в хаосе развиваться можно, но недолго.

Завершая сессию, Илья Дудковский отметил, что, несмотря на сложности, МСП остается драйвером экономики, а пространства вроде "Авито Бизнес 360" помогают предпринимателям находить поставщиков, партнеров и клиентов в цифровой среде.