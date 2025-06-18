На ПМЭФ Авито представил кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга и дискуссий для МСП

Кафе "Авито Бизнес 360" на ПМЭФ - это место нетворкинга, общения и обучения с фокусом на представителей малого и среднего бизнеса. Кафе открыто для всех посетителей форума и предлагает бизнес-лекторий от спикеров Авито, экспертов рынка и предпринимателей. С 18 по 21 июня в кафе пройдут паблик-токи, где обсудят прикладные тренды, задающие ландшафт рынка - от трансграничной торговли до использования ИИ, а предприниматели открыто поделятся своими кейсами - как ошибками, так и победами.

Кафе "Авито Бизнес 360" будет работать все дни проведения Петербургского Экономического Форума. Основной принцип проекта - отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. Каркас конструкции весит почти две тонны, она собрана из инновационных алюминиевых ферм, использующихся для сценических конструкций, 1200 секций светодиодного экрана и 580 кг переработанного древесного материала. А большинство партнеров, оборудования и сотрудников в кафе были найдены на платформе "Авито Бизнес 360". Так, на стенде посетители смогут найти чаи от Art of Tea, кофе от Most Coffee Roasters, напитки от ЭКОНАД и Lapochka, батончики Biotok и мебель от Eburet.

"Авито Бизнес 360" - это пространство внутри платформы Авито, созданное специально для решения задач малого и среднего бизнеса: ИП и юрлиц, владельцев компаний и закупщиков. В нем собраны товары и услуги для основной и хозяйственной деятельности: от профессионального оборудования и аренды спецтехники до заказа услуг и аренды коммерческой недвижимости. Также там можно найти сотрудников и партнеров, купить и продать готовый бизнес, франшизы. В пространстве представлено свыше 70 млн предложений и более 450 тыс. активных поставщиков по всей России. Ожидается, что к предстоящему осеннему бизнес-сезону количество посетителей Авито Бизнес 360 составит более 400 тыс. в день.

"По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 млн человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится все больше, это настоящий драйвер экономики страны. Но при этом малый и средний бизнес сейчас перегружен, почти 70% его представителей работают свыше 60 часов в неделю, поэтому время - самый ценный ресурс для бизнеса. И чтобы представителям малого и среднего бизнеса было проще вести дела каждый день, мы разработали удобное и мультифункционное пространство - "Авито Бизнес 360". Оно помогает ощутимо экономить ресурсы и закрывать бизнес-задачи за счет того, что все нужное для b2b-сегмента собрано в одном пространстве, - комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360".

В рамках программы кафе "Авито Бизнес 360" состоится ряд паблик-токов и мастер-классов. Так, 18 июня, в первый день форума, программу откроет дискуссия про старт и развитие бизнеса. Спикеры поделятся практическим опытом, обсудят, как чувствует себя бизнес и какие возможности роста есть в 2025 году.

Во второй день форума состоится паблик-ток о женском предпринимательстве, где обсудят, какие уникальные вызовы и возможности встречаются на пути предпринимательниц, а также как справляться с гендерными стереотипами и предвзятостью в бизнес-среде. 20 июня в кафе назовут ключевые тренды рынка, о которых следует знать предпринимателям.

В завершающий день форума состоится мастер-класс для студентов с лайфхаками ведения бизнеса на Авито, где эксперты расскажут о психологии покупателей и поделятся секретами правильного выбора ниши и товаров для продажи в вашем регионе.