Проект из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес"

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" прошло в Москве в рамках форума "Больше чем бизнес", приуроченного к Международному дню социального предпринимательства. До федерального этапа допустили 114 проектов, 34 — стали лауреатами. В номинации "Работая помогаю" победителем стала самарская компания "Инфинитум".
"Проект нацелен на улучшение качества жизни уязвимых групп через инновационные медицинские услуги и социальную поддержку. Мы очень рады, что труд всей нашей команды получил высокую, заслуженную оценку на столь высоком уровне. Победа в конкурсе означает, что мы движемся в верном направлении и наша работа — востребована и приносит пользу обществу", — рассказала директор ООО "Инфинитум" Мария Синцова.
Центр реконструктивной дерматологии, косметологии и эстетической реабилитации оказывает медицинскую помощь участникам специальной военной операции, помогая им восстанавливать поврежденные участки кожи лица и тела. Помимо решения важной социальной задачи, проект имеет инновационную составляющую, которая включает разработку отечественных методов лечения и реабилитации.
Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО — один из приоритетов в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.
"Сегодня Самарская область — в числе лидеров по развитию социального предпринимательства. 289 предприятий входят в федеральный реестр социальных предпринимателей. Радует, что наши социальные проекты находят признание на всероссийском уровне. Для наших предпринимателей участие в конкурсе — это возможность представить свои практики, обменяться опытом, почерпнуть идеи коллег из других регионов и использовать их в дальнейшей работе", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.
Всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес" — федеральная инициатива Минэкономразвития России, направленная на поддержку и развитие социального предпринимательства и деятельности СОНКО. В этом году проекты оценивались по 12 направлениям, охватывающим ключевые сферы социально ответственного предпринимательства.
"Социальный бизнес в России сегодня стремительно развивается: сейчас в этом направлении работают более 12 тыс. предпринимателей. Вместе с развитием сектора трансформируется и конкурс. Мы получили более 2 тыс. заявок со всей страны. Победителями стали 34 проекта — это яркое свидетельство того, что социальный бизнес в нашей стране становится все более зрелым и оказывает ощутимое позитивное влияние на общество", — подчеркнула замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Победители конкурса получают комплекс мер поддержки: памятные награды и призы от партнеров, информационное продвижение проектов, доступ к специальным партнерским номинациям, а также право автоматического прохода в региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ. Дополнительно оператор конкурса предоставляет участникам эксклюзивные возможности для дальнейшего развития их социальных инициатив.
Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в Самарской области действует широкий перечень инструментов поддержки для предпринимателей, состоящих в реестре социальных. Получить консультацию или услугу социальные предприниматели могут, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области, по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, или на сайте mybiz63.ru в разделе "Социальное предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?