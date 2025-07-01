CARCADE поддержала презентации HAVAL в Сибирском федеральном округе

В июне лизинговая компания CARCADE выступила партнёром серии автомобильных презентаций HAVAL, прошедших в крупнейших городах Сибирского федерального округа — Новосибирске и Томске.

26 июня в автосалоне группы компаний "ФАСТАР" в Новосибирске состоялся бренд-день HAVAL, организованный при поддержке CARCADE. Гостям мероприятия была представлена новая модель HAVAL H7 из линейки PRO. Участники получили возможность подробно ознакомиться с её техническими характеристиками, современным дизайном и инновационными решениями. Центральным событием стал тест-драйв автомобилей HAVAL CITY, позволивший участникам лично оценить комфорт и динамику моделей. Также прошли розыгрыши призов и вручение памятных подарков для гостей.

28 июня презентация прошла в Томске на территории торгово-развлекательного центра "Лето". Здесь также была организована масштабная тест-драйв-программа с использованием всего демонстрационного парка HAVAL, что позволило каждому посетителю получить полноценное впечатление от вождения. Присутствовали как действующие владельцы автомобилей марки, так и потенциальные покупатели, заинтересованные в приобретении кроссоверов HAVAL CITY с применением специальных предложений.

Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде", отметила значимость партнёрства с HAVAL.

"Сотрудничество с официальными представителями бренда HAVAL направлено на укрепление его позиций в Сибири и повышение доступности качественных автомобилей для российских потребителей", — прокомментировала Дарья.

Благодаря таким инициативам CARCADE продолжает вносить вклад в развитие автомобильного рынка России, поддерживая стратегических партнёров и предлагая клиентам выгодные условия на современные автомобили.