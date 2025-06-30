16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ предлагает Программу долгосрочных сбережений от НПФ "Ростех" "Росгосстрах" отмечает рост обращений от мотоциклистов по ОСАГО на 43% Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на Дне поля и сенажа ПФО-2025 CARCADE укрепляет партнёрскую сеть в регионах НОВИКОМ разместил средства Гарантийного фонда Ставропольского края

Финансы Экономика и бизнес

НОВИКОМ предлагает Программу долгосрочных сбережений от НПФ "Ростех"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) теперь могут присоединиться к Программе долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственного пенсионного фонда Ростеха. Оформить договор можно в офисах банка по всей России. Продукт поможет накопить на важные жизненные цели.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Программа долгосрочных сбережений разработана государством при участии Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Инициатива направлена на стимулирование долгосрочных накоплений граждан. При этом их средства направляются на развитие экономики страны, обеспечивая доход в будущем. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые инвестируют средства участников.

Долгосрочные сбережения по программе ПДС НПФ "Ростех" формируются комплексно — из личных взносов участника, государственной поддержки, размер которой может достигать 36 тыс. рублей в год, и инвестиционного дохода Корпорации. Благодаря поддержке Ростеха и начисляемому инвестиционному доходу, у клиентов НОВИКОМа появляется возможность сформировать достойную пенсию и обеспечить финансовую стабильность в будущем.

Также в ПДС можно перевести свои пенсионные накопления, находящиеся в НПФ "Ростех". Помимо этого, участники программы имеют право на инвестиционный налоговый вычет с уплаченных взносов, а все накопления и инвестиционный доход в общей сумме до 2,8 млн руб. застрахованы государством.

Получить средства из ПДС можно через 15 лет после заключения договора или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплаты могут быть пожизненными, периодическими (от 5 лет) или единовременными. В ряде жизненных ситуаций, таких как необходимость дорогостоящего лечения или потеря кормильца, допускается досрочное получение сбережений. Передача накоплений правопреемникам производится как в период формирования, так и во время получения периодических выплат.

Пополнять счет участник ПДС может в офисах банка НОВИКОМ по всей России, по реквизитам или онлайн в личном кабинете клиента НПФ "Ростех". Минимальный ежегодный взнос для софинансирования со стороны государства составляет 2000 рублей.

"Поддержка работников предприятий Госкорпорации — одна из ключевых задач НОВИКОМа. И пополнение линейки розничных продуктов Банка программой долгосрочных сбережений — логичный и ожидаемый шаг. ПДС открывает своим клиентам новые возможности для формирования личных накоплений и повышения финансовой стабильности. Это важный инструмент, позволяющий специалистам уверенно планировать будущее и повышать качество жизни", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6