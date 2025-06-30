НОВИКОМ предлагает Программу долгосрочных сбережений от НПФ "Ростех"

Клиенты НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) теперь могут присоединиться к Программе долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственного пенсионного фонда Ростеха. Оформить договор можно в офисах банка по всей России. Продукт поможет накопить на важные жизненные цели.

Программа долгосрочных сбережений разработана государством при участии Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Инициатива направлена на стимулирование долгосрочных накоплений граждан. При этом их средства направляются на развитие экономики страны, обеспечивая доход в будущем. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые инвестируют средства участников.

Долгосрочные сбережения по программе ПДС НПФ "Ростех" формируются комплексно — из личных взносов участника, государственной поддержки, размер которой может достигать 36 тыс. рублей в год, и инвестиционного дохода Корпорации. Благодаря поддержке Ростеха и начисляемому инвестиционному доходу, у клиентов НОВИКОМа появляется возможность сформировать достойную пенсию и обеспечить финансовую стабильность в будущем.

Также в ПДС можно перевести свои пенсионные накопления, находящиеся в НПФ "Ростех". Помимо этого, участники программы имеют право на инвестиционный налоговый вычет с уплаченных взносов, а все накопления и инвестиционный доход в общей сумме до 2,8 млн руб. застрахованы государством.

Получить средства из ПДС можно через 15 лет после заключения договора или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплаты могут быть пожизненными, периодическими (от 5 лет) или единовременными. В ряде жизненных ситуаций, таких как необходимость дорогостоящего лечения или потеря кормильца, допускается досрочное получение сбережений. Передача накоплений правопреемникам производится как в период формирования, так и во время получения периодических выплат.

Пополнять счет участник ПДС может в офисах банка НОВИКОМ по всей России, по реквизитам или онлайн в личном кабинете клиента НПФ "Ростех". Минимальный ежегодный взнос для софинансирования со стороны государства составляет 2000 рублей.

"Поддержка работников предприятий Госкорпорации — одна из ключевых задач НОВИКОМа. И пополнение линейки розничных продуктов Банка программой долгосрочных сбережений — логичный и ожидаемый шаг. ПДС открывает своим клиентам новые возможности для формирования личных накоплений и повышения финансовой стабильности. Это важный инструмент, позволяющий специалистам уверенно планировать будущее и повышать качество жизни", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.