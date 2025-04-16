Общественный советник губернатора Самарской области, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко в интервью Волга Ньюс высказал мнение о строительстве небоскребов в столице региона.

"Как жителю мне хотелось бы, чтобы в городе появился Самара-Сити с футуристической недвижимостью. Но как профессионал я понимаю, что такое место должно быть хорошо обеспечено инфраструктурой, в том числе транспортной. Тот же Москва-Сити - изолированный от города островок, туда 15 минут только заезжать нужно с ближайшей магистрали. Есть ли в Самаре удачное место для небоскребов? Мне всегда казалось, что это скорее Сад-город между Московским шоссе и Ново-Садовой. Но там уже очень развита индивидуальная жилая застройка, и, конечно, не надо людей обижать, трогать ради таких проектов", - считает Олег Никитенко.

Олег Никитенко: "Для большой части населения жилье становится недоступным" Строительный рынок Самарской области стоит на пути перемен. Какие проблемы есть сейчас и как их преодолеть? Сколько должно стоить жилье? Нужны ли новые ограничения для застройщиков? Что не так с программой комплексного развития территорий и планами по строительству небоскребов? Как развивать исторический центр? Об этом мы поговорили с общественным советником губернатора, директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко.

По его словам, площадке на ГПЗ-4, где предполагают строить жилые небоскребы, есть вопросы со сроками реализации транспортных решений:

"Застройку нужно синхронизировать с продлением ул. Мичурина, строительством по ул. Дачной. Плюс, учитывая число людей, которые могут поселиться в небоскребах, необходима соразмерная социальная инфраструктура".

Также эксперт выразил сомнения относительно наличия спроса на такое жилье:

"Из-за технических особенностей строительство небоскреба - дорогое удовольствие. Себестоимость метра будет вдвое дороже. Захотят ли люди жить на 50-м этаже? Это надо изучить. Может, и не готовы".