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"По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре Акционер санатория им. Чкалова не смогла оспорить продажу земли на 9-й просеке Министерство градполитики выступило против строительства небоскребов в Самаре Владельцем спиртзавода в Рождествено стал самарский депутат Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Девелопмент Строительство и недвижимость

"По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный советник губернатора Самарской области, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко в интервью Волга Ньюс высказал мнение о строительстве небоскребов в столице региона.

"Как жителю мне хотелось бы, чтобы в городе появился Самара-Сити с футуристической недвижимостью. Но как профессионал я понимаю, что такое место должно быть хорошо обеспечено инфраструктурой, в том числе транспортной. Тот же Москва-Сити - изолированный от города островок, туда 15 минут только заезжать нужно с ближайшей магистрали. Есть ли в Самаре удачное место для небоскребов? Мне всегда казалось, что это скорее Сад-город между Московским шоссе и Ново-Садовой. Но там уже очень развита индивидуальная жилая застройка, и, конечно, не надо людей обижать, трогать ради таких проектов", - считает Олег Никитенко.

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Строительный рынок Самарской области стоит на пути перемен. Какие проблемы есть сейчас и как их преодолеть? Сколько должно стоить жилье? Нужны ли новые ограничения для застройщиков? Что не так с программой комплексного развития территорий и планами по строительству небоскребов? Как развивать исторический центр? Об этом мы поговорили с общественным советником губернатора, директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко.

По его словам, площадке на ГПЗ-4, где предполагают строить жилые небоскребы, есть вопросы со сроками реализации транспортных решений:

"Застройку нужно синхронизировать с продлением ул. Мичурина, строительством по ул. Дачной. Плюс, учитывая число людей, которые могут поселиться в небоскребах, необходима соразмерная социальная инфраструктура".

Также эксперт выразил сомнения относительно наличия спроса на такое жилье:

"Из-за технических особенностей строительство небоскреба - дорогое удовольствие. Себестоимость метра будет вдвое дороже. Захотят ли люди жить на 50-м этаже? Это надо изучить. Может, и не готовы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

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Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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