Общественный советник губернатора Самарской области, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко в интервью Волга Ньюс высказал мнение о строительстве небоскребов в столице региона.
"Как жителю мне хотелось бы, чтобы в городе появился Самара-Сити с футуристической недвижимостью. Но как профессионал я понимаю, что такое место должно быть хорошо обеспечено инфраструктурой, в том числе транспортной. Тот же Москва-Сити - изолированный от города островок, туда 15 минут только заезжать нужно с ближайшей магистрали. Есть ли в Самаре удачное место для небоскребов? Мне всегда казалось, что это скорее Сад-город между Московским шоссе и Ново-Садовой. Но там уже очень развита индивидуальная жилая застройка, и, конечно, не надо людей обижать, трогать ради таких проектов", - считает Олег Никитенко.
По его словам, площадке на ГПЗ-4, где предполагают строить жилые небоскребы, есть вопросы со сроками реализации транспортных решений:
"Застройку нужно синхронизировать с продлением ул. Мичурина, строительством по ул. Дачной. Плюс, учитывая число людей, которые могут поселиться в небоскребах, необходима соразмерная социальная инфраструктура".
Также эксперт выразил сомнения относительно наличия спроса на такое жилье:
"Из-за технических особенностей строительство небоскреба - дорогое удовольствие. Себестоимость метра будет вдвое дороже. Захотят ли люди жить на 50-м этаже? Это надо изучить. Может, и не готовы".
Последние комментарии
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,