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Девелопмент Строительство и недвижимость

Часть территории санатория Чкалова хотят застроить ресторанами

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Барбошиной поляне в Самаре собираются построить ресторанный комплекс. Информация об этом появилась на сайте регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН).

Участок площадью 0,5 га, на котором запланировали стройку, входил в территорию санатория имени В. П. Чкалова. Он находится на 9-й Просеке, в границах 4-й и 5-й линий.

Согласно данным Росреестра, в августе 2024 г. площадку купило ООО "Проперти бюро". Компания заказала историко-культурную экспертизу территории, что является одним из этапов подготовки к застройке.

Специалисты проверили сам участок и необходимую документацию, после чего пришли к выводу, что ни археологических памятников, ни объектов культурного наследия там нет. Как указано в акте, опубликованном на сайте УГООКН, они дали положительное заключение на застройку площадки.

Судя по описанию экспертов, сейчас участок не используется. На нем расположены несколько кирпичных гаражей, заброшенное административное здание, навал строительного мусора и бетонная опора ЛЭП. Когда начнется строительство ресторанов, пока неизвестно.

В прошлом году "Проперти бюро" оказалось в эпицентре скандала из-за покупки еще одного участка и здания, принадлежавших санаторию. Прокуратура пыталась оспорить сделку, так как выяснилось, что в доме проживают 17 человек. Но в результате представители "Проперти бюро" и жильцы договорились о выплате компенсаций.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, «Проперти бюро» управляет ООО "Капитал Групп" Андрея Командровского. Как пишут СМИ, его отец Александр Командровский практически всю свою жизнь проработал на самарском предприятии "Мостотряд №21" Треста "Мостострой №3" (г. Саратов), пройдя путь от мастера до начальника. В 2000-х предприятие находилось под контролем ГК "СОК". У Андрея Командровского есть еще несколько строительных фирм - ООО "СЗ "Победа" и ООО "СЗ "25-Й Квартал". Последнее недавно пыталось добиться от мэрии согласования на застройку хлебозавода №4 на в Красноглинском районе Самары. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

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