Часть территории санатория Чкалова хотят застроить ресторанами

На Барбошиной поляне в Самаре собираются построить ресторанный комплекс. Информация об этом появилась на сайте регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН).

Участок площадью 0,5 га, на котором запланировали стройку, входил в территорию санатория имени В. П. Чкалова. Он находится на 9-й Просеке, в границах 4-й и 5-й линий.

Согласно данным Росреестра, в августе 2024 г. площадку купило ООО "Проперти бюро". Компания заказала историко-культурную экспертизу территории, что является одним из этапов подготовки к застройке.

Специалисты проверили сам участок и необходимую документацию, после чего пришли к выводу, что ни археологических памятников, ни объектов культурного наследия там нет. Как указано в акте, опубликованном на сайте УГООКН, они дали положительное заключение на застройку площадки.

Судя по описанию экспертов, сейчас участок не используется. На нем расположены несколько кирпичных гаражей, заброшенное административное здание, навал строительного мусора и бетонная опора ЛЭП. Когда начнется строительство ресторанов, пока неизвестно.

В прошлом году "Проперти бюро" оказалось в эпицентре скандала из-за покупки еще одного участка и здания, принадлежавших санаторию. Прокуратура пыталась оспорить сделку, так как выяснилось, что в доме проживают 17 человек. Но в результате представители "Проперти бюро" и жильцы договорились о выплате компенсаций.