Жильцы дома на территории санатория им. Чкалова смогли договориться с покупателем здания

Жители проданного дома на территории санатория им. Чкалова пришли к соглашению с покупателем. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, в 2001 г. Арбитражный суд Самарской области предал в собственность санатория восьмиквартирный дом, расположенный на территории учреждения. В 1950-х гг. туда вселились сотрудники санатория. После этого в нем жили их родственники и были зарегистрированы 18 человек.

7 апреля 2023 г. ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" продало ООО "ПРОПЕРТИ БЮРО" участок и здание на 9-й просеке. Стоимость объектов составила 34 млн рублей. При этом в документах здание было указано как нежилое. Новый владелец инициировал процедуру выселения.

Прокуратура Промышленного района подала в суд с иск о признании сделки купли-продажи недействительной. Во время рассмотрения дела жильцы дома и ответчики договорились о выплате компенсации. Восемь семей получили в сумме 8,6 млн рублей.