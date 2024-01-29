Жильцы дома на территории санатория им. Чкалова смогли договориться с покупателем здания

Жители проданного дома на территории санатория им. Чкалова пришли к соглашению с покупателем. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, в 2001 г. Арбитражный суд Самарской области предал в собственность санатория восьмиквартирный дом, расположенный на территории учреждения. В 1950-х гг. туда вселились сотрудники санатория. После этого в нем жили их родственники и были зарегистрированы 18 человек.
7 апреля 2023 г. ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" продало ООО "ПРОПЕРТИ БЮРО" участок и здание на 9-й просеке. Стоимость объектов составила 34 млн рублей. При этом в документах здание было указано как нежилое. Новый владелец инициировал процедуру выселения.
Прокуратура Промышленного района подала в суд с иск о признании сделки купли-продажи недействительной. Во время рассмотрения дела жильцы дома и ответчики договорились о выплате компенсации. Восемь семей получили в сумме 8,6 млн рублей.
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?