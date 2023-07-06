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Экономика и бизнес

Прокуратура требует признать незаконной продажу здания на территории санатория им. Чкалова

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура подала в Промышленный районный суд Самары иск о признании недействительным договора купли-продажи здания на территории санатория им. Чкалова.

По данным надзорного ведомства, 7 апреля 2023 г. ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" заключило с ООО "ПРОПЕРТИ БЮРО" договор купли-продажи участка и здания на девятой Просеке. Стоимость объектов составила 34 млн рублей.

В документах здание было указано как нежилое. Однако прокуратура обнаружила, что там зарегистрированы и давно живут 17 человек. Вселение и проживание осуществлялось в соответствии с волеизъявлением собственника ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова".

По мнению надзорного ведомства, нарушением является то, что в договоре не было перечня людей, которые сохраняют право пользования жильем.

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