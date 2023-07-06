Прокуратура требует признать незаконной продажу здания на территории санатория им. Чкалова

Прокуратура подала в Промышленный районный суд Самары иск о признании недействительным договора купли-продажи здания на территории санатория им. Чкалова.
По данным надзорного ведомства, 7 апреля 2023 г. ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" заключило с ООО "ПРОПЕРТИ БЮРО" договор купли-продажи участка и здания на девятой Просеке. Стоимость объектов составила 34 млн рублей.
В документах здание было указано как нежилое. Однако прокуратура обнаружила, что там зарегистрированы и давно живут 17 человек. Вселение и проживание осуществлялось в соответствии с волеизъявлением собственника ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова".
По мнению надзорного ведомства, нарушением является то, что в договоре не было перечня людей, которые сохраняют право пользования жильем.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.