Прокуратура требует признать незаконной продажу здания на территории санатория им. Чкалова

Прокуратура подала в Промышленный районный суд Самары иск о признании недействительным договора купли-продажи здания на территории санатория им. Чкалова.

По данным надзорного ведомства, 7 апреля 2023 г. ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" заключило с ООО "ПРОПЕРТИ БЮРО" договор купли-продажи участка и здания на девятой Просеке. Стоимость объектов составила 34 млн рублей.

В документах здание было указано как нежилое. Однако прокуратура обнаружила, что там зарегистрированы и давно живут 17 человек. Вселение и проживание осуществлялось в соответствии с волеизъявлением собственника ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова".

По мнению надзорного ведомства, нарушением является то, что в договоре не было перечня людей, которые сохраняют право пользования жильем.