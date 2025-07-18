"Т Плюс" и Политех приглашают абитуриентов присоединиться к проекту "Энергия будущего"

Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в Самарский государственный технический университет на направление "Теплоэнергетика и теплотехника". Наряду с профильной подготовкой эти студенты пройдут все виды производственной практики на предприятиях "Т Плюс".
В настоящее время по проекту "Энергия будущего" на теплоэнергетическом факультете обучается 35 студентов, часть из них заканчивают университет в 2026 году и будут трудоустроены на предприятия теплоэнергетики.
"В период обучения участники проекта получают от "Т Плюс" дополнительную стипендию в размере до 10 тыс. рублей. Все выпускники "Энергии будущего" смогут гарантированно устроиться на работу в нашу компанию", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.
Напомним, что образовательная программа "Энергия будущего" реализуется энергетиками и вузом с 2023 года. В этом году проект вошёл в число победителей Премии профессионалов предприятий городского хозяйства РФ. Он занял I место в номинации "Добрая энергия", в которой оценивались инициативы теплоснабжающих организаций России.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения