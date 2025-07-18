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Образование Общество

"Т Плюс" и Политех приглашают абитуриентов присоединиться к проекту "Энергия будущего"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в Самарский государственный технический университет на направление "Теплоэнергетика и теплотехника". Наряду с профильной подготовкой эти студенты пройдут все виды производственной практики на предприятиях "Т Плюс".

В настоящее время по проекту "Энергия будущего" на теплоэнергетическом факультете обучается 35 студентов, часть из них заканчивают университет в 2026 году и будут трудоустроены на предприятия теплоэнергетики.

"В период обучения участники проекта получают от "Т Плюс" дополнительную стипендию в размере до 10 тыс. рублей. Все выпускники "Энергии будущего" смогут гарантированно устроиться на работу в нашу компанию", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.

Напомним, что образовательная программа "Энергия будущего" реализуется энергетиками и вузом с 2023 года. В этом году проект вошёл в число победителей Премии профессионалов предприятий городского хозяйства РФ. Он занял I место в номинации "Добрая энергия", в которой оценивались инициативы теплоснабжающих организаций России.

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