В Самаре возникают проблемы со строительством новых школ

1 сентября школы Самарской области откроют свои двери для 34 тысяч первоклассников. В Самаре в этом году в первые классы пойдет на 1 тысячу детей меньше, чем годом ранее — 12,5 тысячи. При этом мест в ближайших школах хватит не всем.

Имеющиеся школы переполнены, а строительство новых в Самарской области буксует. В прошлом году даже дошло до судебного разбирательства. Так, в школе села Подстепки дефицит составляет 344 места, а в селе Ягодное 309 детей из-за нехватки мест обучаются в школах других сельских поселений или ездят в Тольятти. В итоге Ставропольский районный суд обязал облправительство и районную администрацию принять меры.

Не была сдана вовремя школа в микрорайоне "Крутые ключи" в Самаре. Компания "ПроШкола", которая выступает концессионером, то есть оператором сделок по строительству школ, предупреждала прежние власти Самарской области о возможном срыве подрядчиком сроков ввода объекта. Соответствующее письмо было направлено в министерство образования и науки региона, сообщил изданию источник.

По его словам, концессионер предупреждал власти о срыве сдачи и других объектов. Так, строительство школы в 18-м квартале Тольятти приостановили из-за отсутствия финансирования. Заморожены были и проекты еще двух школ: в квартале 14-А Тольятти и на улице Лейтенанта Шмидта Самары. В первом случае земельный участок шел без коммуникаций. Во втором — на участке (территория бывшего завода "ЗиМ") оставались разрушенные постройки, которые заказчик так и не смог убрать.

"В обоих случаях неподготовленная земля вела к значительному удорожанию строительства объектов. У меня нет слов, одни эмоции. С 2017 года бился за строительство новых школ. Сначала нашёл место за домами на ул. Мира в 2018-м глава города согласилась с ним. На встрече пришли к мнению, что место удачное. В итоге через несколько месяцев оказалось, что на земельном участке проходит водопровод. И сколько я не доказывал и упрашивал о его переносе, со мной никто не соглашался", — возмущен житель Самары Александр Лысенко.

Строительство школ сейчас активно ведется во всех российских регионах по госпрограмме "Развитие образования". Минпросвещения России запустило ее в начале 2021 года. Согласно документу, строительство школ должно вестись на принципах государственно-частного партнерства.

Это механизм, при котором государство и частный бизнес объединяются — как правило, для строительства важных для людей объектов: школ, больниц, спорткомплексов и так далее. Бизнес вкладывает в строительство деньги, а после завершения работ получает их обратно частями. Сданный объект тем временем передается в собственность городских, региональных или федеральных властей. Без участия бизнеса постройка школ заняла бы гораздо больше времени и стоила бы дороже.

В сферу концессий начали активно заходить крупные государственные компании. По данным Министерства экономического развития, в России в 2024 году было заключено 215 соглашений государственно-частного партнерства и концессий на общую сумму 2,3 трлн рублей. Положительными моментами развития концессий является возможность привлечения частного капитала и сокращение расходов федерального и региональных бюджетов на развитие социальной инфраструктуры. Граждане могут получить более быстрый доступ к необходимым социальным услугам", — считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

При этом эксперт рассказал и о проблемах таких договоров. Например, бюрократические препоны в части согласования документов на строительство, подключения к энергосетям и коммунальным услугам.

В случае самарских школ, по госпрограмме "Развитие образования" заказчиком (концедентом) выступают местные органы власти. Исполнителем (концессионером) — компания "ПроШкола". Благодаря ее участию, концессионные соглашения можно заключать без конкурса. Тем не менее конкурс строительных подрядчиков при реализации таких объектов все же нужен.

"На выбор этого подрядчика ни концессионер, ни концедент никак не влияют. В программе лишь указано, что компании должны быть местными, чтобы налоговые поступления и рабочие места формировались в регионе. В итоге часто бывает так, что приходят местные строители, которые не справляются или не хотят справляться с задачей. При этом контроль выполняемых работ — это прерогатива "РосКапСтроя", не концессионера и не концедента", — пояснил собеседник.

По итогам прошлого года по этой госпрограмме было открыто больше 60 новых школ в 23 регионах. Большинство объектов сдавалось в срок без превышения смет. "Это указывает на то, что срывы проектов в Самарской области вызваны локальными причинами. Причем школы в микрорайоне "Крутые ключи" и на улице Лейтенанта Шмидта так и не будут построены — их исключили из программы", — продолжает собеседник. Среди проблем он назвал неподготовленность земельных участков, бюрократические проволочки.

Тем временем прием в первые классы продолжается. В Самаре он проходит в два этапа: сначала — для детей с "закрепленной" пропиской и старшими братьями или сестрами в школе (с 1 апреля по 30 июня), затем — для всех остальных, в порядке живой очереди, до полного набора (с 6 июля и до 5 сентября). На практике это означает: если вы не успели записаться в первый день — шансы попасть в престижную школу или даже просто школу рядом с домом стремятся к нулю.

В итоге учеба в шаговой доступности становятся роскошью, которая доступна далеко не всем, а остальные начинают своё утро с долгой дороги к школе. Обучение же в одну смену и вовсе перешло в разряд несбыточных мечт детей и их родителей.