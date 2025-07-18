Директор Самарского филиала "Т Плюс" ответил на вопросы жителей региона

В региональном ЦУР прошёл прямой эфир с директором Самарского филиала "Т Плюс" Маратом Феткулловым, в ходе которого он ответил на вопросы жителей региона.
Темой эфира стала ремонтная кампания и восстановление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний тепловых сетей. Сейчас граждан волнует подача горячей воды, и благоустройство после проведения ремонтных работ.
"Все обнаруженные повреждения тепловых сетей мы устраняем сейчас, чтобы сократить риски отключений тепла зимой", — подчеркнул Марат Феткуллов.
Все обращения, зафиксированные во время трансляции, оперативно отработаны. Например, были озвучены причины отключения горячей воды на проспекте Кирова, 302, — вода отсутствовала в период перевода потребителей на резервный трубопровод. По нему жилые дома и социальные объекты Промышленного района Самары будут обеспечены горячим водоснабжением на время перекладки более 1 км теплосети на ул. Стара Загора.
Во время интервью собеседники уделили внимание подготовке жилых домов к отопительному сезону силами обслуживающих организаций.
"В летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий, чтобы жители не страдали от холода или жары и не платили за излишнее тепло", — обратил внимание зрителей Марат Феткуллов.
Для повышения надёжности работы внутридомового оборудования в отопительный период управляющим компаниям необходимо провести следующие мероприятия:
— проверить на прочность и плотность узлы ввода и систем отопления;
— промыть и отрегулировать систему отопления;
— отремонтировать или заменить неисправное оборудование;
— проверить состояние утепления здания;
— установить терморегулятор на линии горячего водоснабжения внутри дома;
— установить или проверить работоспособность приборов учета;
— погасить задолженность перед поставщиками коммунальных услуг — эти средства энергетики направят на приобретение топлива и расходы по эксплуатации оборудования ТЭЦ и теплосетей в отопительный период.
Энергетики отмечают, что с 2025 года любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании "Т Плюс" в оценочных листах.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!