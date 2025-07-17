Виктор Часовских о том, почему растут тарифы ЖКХ

Пожалуй, самый авторитетный эксперт в области коммунального хозяйства в Самарской области — руководитель регионального центра "ЖКХ - Контроль", председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты региона, Заслуженный работник ЖКХ Самарской области — Виктор Часовских в интервью "Волга Ньюс" рассказал о причинах повышения тарифов ЖКХ и о том, как жители его могут нивелировать.

— Виктор Иванович, насколько в июле вырастут тарифы ЖКХ?

— Давайте начнем с того, что тарифы на коммунальные услуги меняются ежегодно 1 июля и регулируются государством через предельные индексы платы. Предельный индекс — это один из инструментов контроля за тарифными решениями в регионах и защиты граждан от необоснованных изменений платы.

Порядок следующий. Издается распоряжение правительства Российской Федерации, где определяются предельные индексы для каждого региона. После этого издается постановление губернатора, в котором определяется предельный индекс оплаты граждан для каждого населенного пункта. С 1 июля предельный индекс для всех населенных пунктов региона определен в 17,2%. Предельный индекс — это верхняя планка совокупного роста тарифов.

— С чем связан рост тарифов?

— Основными причинами повышения тарифов являются необходимость модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры, рост зарплат из-за дефицита специалистов и компенсация низкой индексации в предыдущие годы.

Кроме того, инфляция влияет на стоимость топливно-энергетических ресурсов. Первое, с чего начинается рост тарифов на услуги ЖКХ — это газ. Если газ дорожает, соответственно, повышается стоимость электроэнергии и остальных тарифов на коммунальные услуги.

Есть и еще один фактор, обуславливающий рост тарифов. В последние годы объем потребляемых коммунальных услуг сокращается, что ведет к увеличению их себестоимости. Ведь что такое тариф? Это частное от деления всех затрат РСО на объем коммунального ресурса.

Объем потребления снижается из-за того, что в многоквартирных домах ставят общедомовые приборы учета, в квартирах — индивидуальные приборы учета. За счет этого мы уходим от начислений по нормативу, который, как правило, больше фактического потребления. Также мы активнее используем энергоэффективные технологии и приборы. По моей оценке, потребление сократилось в последние годы на 15-20%, а где-то и на 30%.

Затраты ресурсоснабжающих организаций при этом не меняются и также закладываются в тариф.

Кстати, по прогнозу Минэкономразвития РФ в следующие годы тарифы будут расти меньше. Так, в 2026 году средняя индексация составит 9,8%, в 2027 — 7,9%, 2028 — 5,9%.

— Вы говорили, что это один из факторов, который закладывается в тарифы, необходимость обновления коммунальной инфраструктуры. Насколько она изношена в Самарской области?

— Протяженность нуждающихся в замене сетей водоснабжения составляет 6 372,5 км (54,4% от общей протяженности), канализационных сетей — 2 679,8 км (66,7% от общей протяженности), тепловых сетей — 1389,2 км (42% от общей протяженности).

Сейчас в планах теплоэнергетиков обновить более 75 км тепловых сетей.

— Можно сказать, что повышение тарифов в том числе приводит к улучшению качества коммунальных услуг за счет модернизации инфраструктуры?

— Да, безусловно. Заложенные в тарифы расходы позволяют модернизировать инфраструктуру городского хозяйства — заменять сети, обновлять оборудование, строить новые объекты. Это снижает количество аварийных ситуаций.

Кстати, в Самарской области, ежегодно снижается количество аварийных ситуаций. Это один из показателей того, что рост тарифов имеет и положительную сторону.

— Есть мнение, что сфера ЖКХ десятилетиями недофинансируется, с чем, в том числе, связаны проблемы с обновлением коммуникаций, качеством содержания жилья и т. д. Вы его разделяете?

— Я согласен с этим на 100%. Всегда отрасль ЖКХ финансировалась по остаточному принципу. И сейчас это сказывается. Сколько у нас сетей, которые в 60-е, 70-е, 80-е годы были заложены и до сих пор не заменены?

Все имеет свой срок службы. Проведу аналогию с ремонтом в доме — чем дольше мы его оттягиваем, тем потом больше средств необходимо будет, чтобы его выполнить. То же самое происходит в целом с отраслью ЖКХ.

— Смягчил ли регион рост тарифов в этом году? Какие из обсуждавшихся повышений не были приняты?

— Взносы на капитальный ремонт (правда, это жилищная услуга, а не коммунальная) не изменились. Тариф за обращение с ТКО вырос только на 5,7%.

— Как Самарская область выглядит на фоне страны и других регионов по росту тарифов?

— В целом, Самарская область находится где-то в середине списка регионов по предельным индексам. Для примера, в Пермском крае он установлен в 21,2%, в Архангельской области — 20%, в Оренбургской области — от 13 до 17%, в Ульяновской области — 14,6%.

— А если говорить о стоимости услуг ЖКХ, они у нас в регионе дорогие?

— Тоже в пределах средних значений по стране.

— Насколько эффективна система контроля за тарифами и тарифообразованием?

— Я считаю, что существующая система контроля достаточно эффективна. В последние годы у меня не было информации о том, что где-то применялись или использовались не те тарифы, которые отрегулированы. За этим действительно очень внимательно смотрят сейчас комитет ценового и тарифного регулирования, Государственная жилищная инспекция. А в этом году будут за этим смотреть еще прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

С регулированием тарифов в последние годы возникали сложные ситуации только по ТКО. Комитет ценового и тарифного регулирования устанавливает тарифы, исходя из документации и материалов, которые предоставляет ресурсоснабжающая организация. Там идет достаточно жесткий просмотр всех документов.

— Насколько развита в регионе система мер социальной поддержки в разрезе оплаты услуг ЖКХ?

— Система достаточно развита. Так, на эти цели в бюджете области по решению губернатора на 2025 год выделено более 1,5 млрд рублей.

Отдельным категориям граждан может предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.

По региональному закону право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг имеет девять категорий.

Размер компенсации рассчитывается из фактических расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом учитывается состав семьи, наличие приборов учета, площадь жилого помещения и другое.

Я всегда обращаю внимание, что рост тарифов сопровождается и корректировками регионального стандарта, который используется для расчета компенсаций.

Большая часть жителей области имеет право на получение субсидий и льгот на услуги ЖКХ, которые частично компенсируют это повышение.

С другой стороны, если человек хочет меньше платить за ЖКХ, он устанавливает в квартире приборы учета. Экономия очевидна, когда оплата идет не по среднему тарифу, а в соответствии с потреблением.