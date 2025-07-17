Виктор Часовских о том, почему растут тарифы ЖКХ

Пожалуй, самый авторитетный эксперт в области коммунального хозяйства в Самарской области — руководитель регионального центра "ЖКХ - Контроль", председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты региона, Заслуженный работник ЖКХ Самарской области — Виктор Часовских в интервью "Волга Ньюс" рассказал о причинах повышения тарифов ЖКХ и о том, как жители его могут нивелировать.
— Виктор Иванович, насколько в июле вырастут тарифы ЖКХ?
— Давайте начнем с того, что тарифы на коммунальные услуги меняются ежегодно 1 июля и регулируются государством через предельные индексы платы. Предельный индекс — это один из инструментов контроля за тарифными решениями в регионах и защиты граждан от необоснованных изменений платы.
Порядок следующий. Издается распоряжение правительства Российской Федерации, где определяются предельные индексы для каждого региона. После этого издается постановление губернатора, в котором определяется предельный индекс оплаты граждан для каждого населенного пункта. С 1 июля предельный индекс для всех населенных пунктов региона определен в 17,2%. Предельный индекс — это верхняя планка совокупного роста тарифов.
— С чем связан рост тарифов?
— Основными причинами повышения тарифов являются необходимость модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры, рост зарплат из-за дефицита специалистов и компенсация низкой индексации в предыдущие годы.
Кроме того, инфляция влияет на стоимость топливно-энергетических ресурсов. Первое, с чего начинается рост тарифов на услуги ЖКХ — это газ. Если газ дорожает, соответственно, повышается стоимость электроэнергии и остальных тарифов на коммунальные услуги.
Есть и еще один фактор, обуславливающий рост тарифов. В последние годы объем потребляемых коммунальных услуг сокращается, что ведет к увеличению их себестоимости. Ведь что такое тариф? Это частное от деления всех затрат РСО на объем коммунального ресурса.
Объем потребления снижается из-за того, что в многоквартирных домах ставят общедомовые приборы учета, в квартирах — индивидуальные приборы учета. За счет этого мы уходим от начислений по нормативу, который, как правило, больше фактического потребления. Также мы активнее используем энергоэффективные технологии и приборы. По моей оценке, потребление сократилось в последние годы на 15-20%, а где-то и на 30%.
Затраты ресурсоснабжающих организаций при этом не меняются и также закладываются в тариф.
Кстати, по прогнозу Минэкономразвития РФ в следующие годы тарифы будут расти меньше. Так, в 2026 году средняя индексация составит 9,8%, в 2027 — 7,9%, 2028 — 5,9%.
— Вы говорили, что это один из факторов, который закладывается в тарифы, необходимость обновления коммунальной инфраструктуры. Насколько она изношена в Самарской области?
— Протяженность нуждающихся в замене сетей водоснабжения составляет 6 372,5 км (54,4% от общей протяженности), канализационных сетей — 2 679,8 км (66,7% от общей протяженности), тепловых сетей — 1389,2 км (42% от общей протяженности).
Сейчас в планах теплоэнергетиков обновить более 75 км тепловых сетей.
— Можно сказать, что повышение тарифов в том числе приводит к улучшению качества коммунальных услуг за счет модернизации инфраструктуры?
— Да, безусловно. Заложенные в тарифы расходы позволяют модернизировать инфраструктуру городского хозяйства — заменять сети, обновлять оборудование, строить новые объекты. Это снижает количество аварийных ситуаций.
Кстати, в Самарской области, ежегодно снижается количество аварийных ситуаций. Это один из показателей того, что рост тарифов имеет и положительную сторону.
— Есть мнение, что сфера ЖКХ десятилетиями недофинансируется, с чем, в том числе, связаны проблемы с обновлением коммуникаций, качеством содержания жилья и т. д. Вы его разделяете?
— Я согласен с этим на 100%. Всегда отрасль ЖКХ финансировалась по остаточному принципу. И сейчас это сказывается. Сколько у нас сетей, которые в 60-е, 70-е, 80-е годы были заложены и до сих пор не заменены?
Все имеет свой срок службы. Проведу аналогию с ремонтом в доме — чем дольше мы его оттягиваем, тем потом больше средств необходимо будет, чтобы его выполнить. То же самое происходит в целом с отраслью ЖКХ.
— Смягчил ли регион рост тарифов в этом году? Какие из обсуждавшихся повышений не были приняты?
— Взносы на капитальный ремонт (правда, это жилищная услуга, а не коммунальная) не изменились. Тариф за обращение с ТКО вырос только на 5,7%.
— Как Самарская область выглядит на фоне страны и других регионов по росту тарифов?
— В целом, Самарская область находится где-то в середине списка регионов по предельным индексам. Для примера, в Пермском крае он установлен в 21,2%, в Архангельской области — 20%, в Оренбургской области — от 13 до 17%, в Ульяновской области — 14,6%.
— А если говорить о стоимости услуг ЖКХ, они у нас в регионе дорогие?
— Тоже в пределах средних значений по стране.
— Насколько эффективна система контроля за тарифами и тарифообразованием?
— Я считаю, что существующая система контроля достаточно эффективна. В последние годы у меня не было информации о том, что где-то применялись или использовались не те тарифы, которые отрегулированы. За этим действительно очень внимательно смотрят сейчас комитет ценового и тарифного регулирования, Государственная жилищная инспекция. А в этом году будут за этим смотреть еще прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
С регулированием тарифов в последние годы возникали сложные ситуации только по ТКО. Комитет ценового и тарифного регулирования устанавливает тарифы, исходя из документации и материалов, которые предоставляет ресурсоснабжающая организация. Там идет достаточно жесткий просмотр всех документов.
— Насколько развита в регионе система мер социальной поддержки в разрезе оплаты услуг ЖКХ?
— Система достаточно развита. Так, на эти цели в бюджете области по решению губернатора на 2025 год выделено более 1,5 млрд рублей.
Отдельным категориям граждан может предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.
По региональному закону право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг имеет девять категорий.
Размер компенсации рассчитывается из фактических расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом учитывается состав семьи, наличие приборов учета, площадь жилого помещения и другое.
Я всегда обращаю внимание, что рост тарифов сопровождается и корректировками регионального стандарта, который используется для расчета компенсаций.
Большая часть жителей области имеет право на получение субсидий и льгот на услуги ЖКХ, которые частично компенсируют это повышение.
С другой стороны, если человек хочет меньше платить за ЖКХ, он устанавливает в квартире приборы учета. Экономия очевидна, когда оплата идет не по среднему тарифу, а в соответствии с потреблением.
Новые льготы
В октябре 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были приняты законы, расширяющие круг жителей региона, имеющих льготы на оплату услуг ЖКХ. Так, многодетным семьям предоставляется компенсация платы за обращение с ТКО в размере 75% вне зависимости от муниципалитета. Также право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг было распространено на социальных работников, в том числе трудоустроенных в автономных некоммерческих организациях, которые не относятся к госучреждениям.
Избежать коллапса в ЖКХКак отмечает губернатор Вячеслав Федорищев, "эффективная работа отрасли жилищно-коммунального хозяйства является одним из ключевых условий обеспечения комфортной и безопасной жизни для наших граждан". Инвестиции в инфраструктуру, в том числе за счет тарифов, — это превентивная работа по предупреждению коллапса в ЖКХ. Без вложений в эту сферу через 5 лет Самарская область рискует получить лавину аварий.