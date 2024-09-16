Жители Самары попросили остановить массовое строительство у реки Татьянки

К депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну обратились жители ул. Белорусской Куйбышевского района Самары. Они попросили остановить массовое жилое строительство рядом с зеленой зоной.

"По программе комплексного развития территорий там планируют построить не менее 100 тысяч квадратных метров жилья, но застройщик обязан построить там детский сад, ДК и запроектировать школу, также будут снесены аварийные дома и расселены жители из этих домов.

Сначала депутат лично выехал на место, чтобы встретиться с жителями. На встречу пришли более 100 человек. Александр Хинштейн вместе с жителями ул. Белорусской, представителями природоохранной прокуратуры, районной администрацией и застройщиками обошли зеленую зону. Договорились, что от обеспокоенных граждан будет создана инициативная группа, которая примет участие в расширенном заседании с участием главы города Самары", — сообщает пресс-служба Александра Хинштейна.

По информации Волга Ньюс, договор с администрацией Самары № 1229 о комплексном развитии территории на 12 Га в границах улиц Белорусской и Флотской заключило ООО "Специализированный застройщик Фарн-Строй". По договору в течение семи лет инвестор обязан построить не менее 100 кв. м жилья и выполнить ряд социально значимых условий.

Жители же опасались вырубки леса и уничтожения редких растений и животных, строительства 33-этажных домов без парковок (что ухудшит инфраструктуру всего района), подключения высоток к старым коммуникациям (что приведет к прорывам), уничтожения озера Рулевое.

Сам инвестор — Ростик Хугаев — при этом считал, что социальная напряженность подогревается ложными слухами. Кроме того, способствует развитию негатива вокруг ситуации то, что не решен вопрос со стороны горадминистрации о реконструкции ул. Белорусской и строительстве нового моста через реку Татьянку. Отчасти из-за этого люди и опасаются транспортного коллапса.

В итоге после вмешательства Александра Хинштейна 13 сентября прошло совещание в горадминистрации с главой Самары Еленой Лапушкиной, представителями застройщика и инициативной группой жителей.

"Сухая Самарка — это такая часть города, которую отрезает вода. И проехать можно только по мосту. А мост как 20 лет аварийный. И такой объем жилья, опасаются жители, приведет к транспортному коллапсу. Кроме того, люди бьются за право на нормальную экологическую среду. Тем более что от улицы Белорусской и до реки Татьянка сформировалась зеленая зона. Формально — это кустарниковая растительность. Но фактически, а я сам обошел все это своими ногами вместе с жителями, это лес, это роща. Территорию, конечно, нужно развивать и делать там рекреационную зону, а не строить там дома. Но, и это бесспорно, Сухую Самарку надо развивать, сносить там аварийное жилье, ремонтировать соцобъекты и строить новые, но вопрос, какой ценой", — отметил депутат.

Как сообщил представитель природоохранной прокуратуры, сейчас идут судебные разбирательства. Жители требуют отменить решение главы города о комплексном развитии этой территории. На совещании договорились дождаться решения суда.

"Мы же тем временем прорабатываем изменения границ КРТ, с тем, чтобы она не захватывала зеленую зону", — подвел итог встречи Александр Хинштейн.