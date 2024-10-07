На месте самарского хлебозавода №2 начали строить ЖК: эскиз домов

В Самаре в скором времени преобразится еще одна промплощадка. На территории хлебозавода №2 (пересечение улиц Красноармейской и Спортивной) неподалеку от железнодорожного вокзала начали строить новый жилой комплекс.
По информации властей, ООО "Специализированный застройщик "Владимир" планирует возвести на участке дома высотой три-восемь этажей со встроенно-пристроенным подземным паркингом, встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанцией и газовой котельной. На карточке объекта есть эскиз будущего ЖК. Вот так он будет выглядеть.
По информации, опубликованной на ДОМ.РФ, на площадке роют котлованы и заливают фундамент.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Специализированный застройщик "Компания Владимир" владеют Андрей и Валерий Ахременко. Первый также является директором организации. На счету застройщика - возведение таких ЖК, как "Госуниверситет", "Семейный", "Дом у Загородного". Также компания строит ЖК "Времена года" на Московском шоссе (в районе пересечения с проспектом Кирова).
Площадку хлебозавода "Владимир" купил в 2023 г. и снес корпуса предприятия. Осложнило работу застройщика то, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" - Всесвятское кладбище. Там провели археологические раскопки и обнаружили человеческие останки.
По указанию регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН) застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни по соседству - на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.
Последние комментарии
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!