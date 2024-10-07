На месте самарского хлебозавода №2 начали строить ЖК: эскиз домов

В Самаре в скором времени преобразится еще одна промплощадка. На территории хлебозавода №2 (пересечение улиц Красноармейской и Спортивной) неподалеку от железнодорожного вокзала начали строить новый жилой комплекс.

По информации властей, ООО "Специализированный застройщик "Владимир" планирует возвести на участке дома высотой три-восемь этажей со встроенно-пристроенным подземным паркингом, встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанцией и газовой котельной. На карточке объекта есть эскиз будущего ЖК. Вот так он будет выглядеть.

По информации, опубликованной на ДОМ.РФ, на площадке роют котлованы и заливают фундамент.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Специализированный застройщик "Компания Владимир" владеют Андрей и Валерий Ахременко. Первый также является директором организации. На счету застройщика - возведение таких ЖК, как "Госуниверситет", "Семейный", "Дом у Загородного". Также компания строит ЖК "Времена года" на Московском шоссе (в районе пересечения с проспектом Кирова).

Площадку хлебозавода "Владимир" купил в 2023 г. и снес корпуса предприятия. Осложнило работу застройщика то, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" - Всесвятское кладбище. Там провели археологические раскопки и обнаружили человеческие останки.

По указанию регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН) застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни по соседству - на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.