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Девелопмент Строительство и недвижимость

На месте самарского хлебозавода №2 начали строить ЖК: эскиз домов

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в скором времени преобразится еще одна промплощадка. На территории хлебозавода №2 (пересечение улиц Красноармейской и Спортивной) неподалеку от железнодорожного вокзала начали строить новый жилой комплекс.

Фото: Волга Ньюс

По информации властей, ООО "Специализированный застройщик "Владимир" планирует возвести на участке дома высотой три-восемь этажей со встроенно-пристроенным подземным паркингом, встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанцией и газовой котельной. На карточке объекта есть эскиз будущего ЖК. Вот так он будет выглядеть.

По информации, опубликованной на ДОМ.РФ, на площадке роют котлованы и заливают фундамент.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Специализированный застройщик "Компания Владимир" владеют Андрей и Валерий Ахременко. Первый также является директором организации. На счету застройщика - возведение таких ЖК, как "Госуниверситет", "Семейный", "Дом у Загородного". Также компания строит ЖК "Времена года" на Московском шоссе (в районе пересечения с проспектом Кирова). 

Площадку хлебозавода "Владимир" купил в 2023 г. и снес корпуса предприятия. Осложнило работу застройщика то, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" - Всесвятское кладбище.  Там провели археологические раскопки и обнаружили человеческие останки.
По указанию регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН)  застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни по соседству - на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

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