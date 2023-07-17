"Компания Владимир" начала подготовку к сносу Самарского хлебозавода № 2

Владельцы Самарского хлебозавода № 2 продали имущественный комплекс предприятия самарскому застройщику "Компания Владимир", сообщает "Самарское обозрение". Место предприятия в ближайшее время могут занять жилые высотки. Эксперты оценивают сумму сделки в 300-350 млн рублей.

В последнее время площади у владельцев завода снимали десятки самых разных организаций. Летом 2023 г. арендаторов неожиданно попросили съехать, уведомив о готовящемся сносе заводских корпусов. В административном корпусе СХЗ № 2 "потенциальному арендатору" рассказали, что площадка продана "Компании Владимир", которая планирует возвести на месте предприятия жилые дома.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Компания Владимир" было зарегистрировано в 1999 году. По состоянию на 2002 г. совладельцами компании числились Галина Ахременко (50%) и Эльвира Бахитова (50%). Реальными бенефициарами строительной компании участники рынка называют их мужей — владельца холдинга "Реммагистраль" Марса Бахитова и директора "Владимира" Валерия Ахременко. "Компания Владимир" занимается строительством жилых и промышленных объектов. Она выступала застройщиком ЖК "Госуниверситет", ЖК "Семейный", а также офисного центра на пересечении улиц Ново-Садовой и 2-й Радиальной. В настоящий момент, как указывается на сайте организации, "Компания Владимир" возводит ЖК "Времена года" и ЖК "Новая жизнь на Корабельной". Также Бахитов реализовывал строительные проекты в Москве.

Уточнить сумму сделки и параметры новой застройки на момент сдачи номера "СО" в печать не удалось.