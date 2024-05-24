Региональное управление государственной охраны культурного наследия (УГООКН) выдало заключение о возможности проведения земляных и строительных работ на территории Самарского хлебозавода № 2. Особое согласование потребовалось, так как там нашли человеческие кости и остатки гробов.

Площадка располагается по адресу: улица Спортивная, 13 — по соседству со стадионом "Локомотив" и железнодорожным вокзалом. У построенного в советские годы хлебозавода была богатая история. После перестройки его приватизировали. Сначала им владел Али Сулейманов. Впоследствии компании, в названии которых фигурировали разные вариации формулировок "Самарский хлебозавод № 2", оформили на Али Аюпова, Мянсура Аблатипова, Кярима Ягудина, Дами Хозяинова и Рафаэля Юсупова.

В последние годы существования площади у владельцев завода снимали десятки самых разных организаций. Летом 2023 г. арендаторов неожиданно попросили съехать, уведомив о готовящемся сносе заводских корпусов. В административном корпусе СХЗ № 2 "потенциальному арендатору" рассказали, что площадка продана "Компании Владимир", которая планирует возвести на месте предприятия жилые дома.

Снос корпусов также начался летом 2023 года. Судя по данным документов УГООКН, к тому моменту ведомство уже направило уведомление о том, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" — Всесвятское кладбище. Грунтовый могильник". На основании этого провели охранно-разведочное археологическое обследование площадки.

Специалисты обнаружили в восточной части площадки культурный слой кладбища, включая человеческие кости, истлевшие конструкции гробов и фрагменты их обивки из поврежденных при строительстве хлебозавода могил. В центральной и западной частях территории останков не нашли. Археологи пришли к выводу, что объект культурного наследия занимает площадь в 6720 кв. м.

Впоследствии также была проведена государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности ОКН. Получив акт эксперта, УГООКН выдал заключение.

"Управление считает возможным проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках на улице Спортивная, 13, только при условии соблюдения требований федерального законодательства в области сохранения объектов культурного наследия", — говорится в документе.

В нем также указано, что застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни, которая находится по соседству — на пересечении улиц Красноармейской и Полевой. По второму объекту документы уже согласованы, по первому их еще предстоит разработать.

Между тем корпуса хлебозавода практически снесены. Посмотрите видео.