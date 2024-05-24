Региональное управление государственной охраны культурного наследия (УГООКН) выдало заключение о возможности проведения земляных и строительных работ на территории Самарского хлебозавода № 2. Особое согласование потребовалось, так как там нашли человеческие кости и остатки гробов.
Площадка располагается по адресу: улица Спортивная, 13 — по соседству со стадионом "Локомотив" и железнодорожным вокзалом. У построенного в советские годы хлебозавода была богатая история. После перестройки его приватизировали. Сначала им владел Али Сулейманов. Впоследствии компании, в названии которых фигурировали разные вариации формулировок "Самарский хлебозавод № 2", оформили на Али Аюпова, Мянсура Аблатипова, Кярима Ягудина, Дами Хозяинова и Рафаэля Юсупова.
В последние годы существования площади у владельцев завода снимали десятки самых разных организаций. Летом 2023 г. арендаторов неожиданно попросили съехать, уведомив о готовящемся сносе заводских корпусов. В административном корпусе СХЗ № 2 "потенциальному арендатору" рассказали, что площадка продана "Компании Владимир", которая планирует возвести на месте предприятия жилые дома.
Снос корпусов также начался летом 2023 года. Судя по данным документов УГООКН, к тому моменту ведомство уже направило уведомление о том, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" — Всесвятское кладбище. Грунтовый могильник". На основании этого провели охранно-разведочное археологическое обследование площадки.
Специалисты обнаружили в восточной части площадки культурный слой кладбища, включая человеческие кости, истлевшие конструкции гробов и фрагменты их обивки из поврежденных при строительстве хлебозавода могил. В центральной и западной частях территории останков не нашли. Археологи пришли к выводу, что объект культурного наследия занимает площадь в 6720 кв. м.
Впоследствии также была проведена государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности ОКН. Получив акт эксперта, УГООКН выдал заключение.
"Управление считает возможным проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках на улице Спортивная, 13, только при условии соблюдения требований федерального законодательства в области сохранения объектов культурного наследия", — говорится в документе.
В нем также указано, что застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни, которая находится по соседству — на пересечении улиц Красноармейской и Полевой. По второму объекту документы уже согласованы, по первому их еще предстоит разработать.
Между тем корпуса хлебозавода практически снесены. Посмотрите видео.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Специализированный застройщик "Компания Владимир" владеют Андрей и Валерий Ахременко. Первый также является директором организации. На счету застройщика — возведение таких ЖК, как "Госуниверситет", "Семейный", "Дом у Загородного". Также сейчас возводит ЖК "Времена года" на Московском шоссе (в районе пересечения с проспектом Кирова).