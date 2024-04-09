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Строительство Строительство и недвижимость

Самарский хлебозавод № 2 сравняли с землей

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: скрин с видео

Во вторник, 9 апреля, самарский блогер Евгений Щекин опубликовал видео с кадрами "останков" Самарского хлебозавода № 2.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что имущественный комплекс предприятия продан самарскому застройщику "Компания Владимир". На месте снесенного завода появятся жилые высотки.

Последние несколько лет площади завода занимали арендаторы - разные организаторы. Однако летом 2023 года их попросили съехать, уведомив о готовящемся сносе корпусов.

 

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