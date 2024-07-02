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Строительство Строительство и недвижимость

На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки территории хлебозавода № 2. Площадка находится на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной, неподалеку от железнодорожного вокзала.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

"ООО "Специализированный застройщик "Владимир" планирует возвести на участке среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным подземным паркингом, встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанцией, пристроенной газовой котельной. Общая площадь 57,9 тыс. кв. Метров. Высота — 3-8 этажей", — указано в решении мэрии. Однако эскизы чиновники не приложили.

У построенного в советские годы хлебозавода была богатая история. После перестройки его приватизировали. Сначала им владел Али Сулейманов. Впоследствии компании, в названии которых фигурировали разные вариации формулировок "Самарский хлебозавод № 2", оформили на Али Аюпова, Мянсура Аблатипова, Кярима Ягудина, Дами Хозяинова и Рафаэля Юсупова. В последние годы существования площади у владельцев завода снимали десятки самых разных организаций. "Владимир" купил территорию в 2023 году. Тогда же начался снос корпусов предприятия.

Осложнило работу застройщика то, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" — Всесвятское кладбище.  Там провели археологические раскопки и обнаружили человеческие останки.

По указанию регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН)  застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни, которая находится по соседству — на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Специализированный застройщик "Компания Владимир" владеют Андрей и Валерий Ахременко. Первый также является директором организации. На счету застройщика - возведение таких ЖК, как "Госуниверситет", "Семейный", "Дом у Загородного". Также компания сейчас строит ЖК "Времена года" на Московском шоссе (в районе пересечения с проспектом Кирова). 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".

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