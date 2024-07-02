На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки территории хлебозавода № 2. Площадка находится на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной, неподалеку от железнодорожного вокзала.

"ООО "Специализированный застройщик "Владимир" планирует возвести на участке среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным подземным паркингом, встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанцией, пристроенной газовой котельной. Общая площадь 57,9 тыс. кв. Метров. Высота — 3-8 этажей", — указано в решении мэрии. Однако эскизы чиновники не приложили.

У построенного в советские годы хлебозавода была богатая история. После перестройки его приватизировали. Сначала им владел Али Сулейманов. Впоследствии компании, в названии которых фигурировали разные вариации формулировок "Самарский хлебозавод № 2", оформили на Али Аюпова, Мянсура Аблатипова, Кярима Ягудина, Дами Хозяинова и Рафаэля Юсупова. В последние годы существования площади у владельцев завода снимали десятки самых разных организаций. "Владимир" купил территорию в 2023 году. Тогда же начался снос корпусов предприятия.

Осложнило работу застройщика то, что на территории хлебозавода находится выявленный объект культурного наследия (ОКН) "Кладбище новое, православное, немецкое, военное, старое православное" — Всесвятское кладбище. Там провели археологические раскопки и обнаружили человеческие останки.

По указанию регионального управления государственной охраны культурного наследия (УГООКН) застройщику необходимо будет обеспечить не только сохранность того, что осталось от старинного кладбища, но и корпусов Константиновской богодельни, которая находится по соседству — на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.