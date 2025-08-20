16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В работе по обеспечению кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО Ольгу Володину назначили руководителем ТУ Росимущества в Самарской области Бывший вице-губернатор Самарской области Ковалев получил пост в Севастополе Митрополит Феодосий возведен в сан: Вячеслав Федорищев принял участие в историческом событии Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Преображения Господня

Власть и политика

В работе по обеспечению кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках реализации Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 гг. министерство труда, занятости и миграционной политики региона реализует мероприятия, направленные на снижение кадровой потребности на предприятиях региона, сохранение трудовых коллективов, поддержку отдельных категорий граждан в сфере занятости и трудовых отношений. Особое внимание в работе службы занятости уделяется трудовой адаптации ветеранов специальной военной операции. Специалисты службы занятости работают на площадках Фонда "Защитники Отечества", проводят мониторинг занятости возвратившихся участников и выявляют потребность в трудоустройстве. За каждым участником СВО, нуждающимся в трудоустройстве, закреплены персональные кураторы.

С октября 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа "Школа героев". Это продолжение президентской программы "Время героев".

"В мае завершили обучение 45 ветеранов СВО первого потока, с июня текущего года стартовал второй поток программы, к обучению приступили 45 человек, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Многие участники первого потока уже работают в органах власти и на крупных предприятиях, участники второго потока также сейчас приобретают необходимые навыки, чтобы затем прийти на гражданскую и муниципальную службу".

Разработан и принят закон Самарской области, который устанавливает обязанность работодателя квотировать рабочие места для ветеранов СВО - квота составляет 1% от штатной численности для предприятий с численностью работников свыше 100 человек. Закон вступает в силу с 1 сентября и гарантирует более 5 тыс. рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО.

Также региональным министерством труда, занятости и миграционной политики реализуются проекты, связанные с профессиональным развитием граждан, самореализацией молодежи и формированием имиджа Самарской области как ведущего региона для профессионального становления граждан и привлечения трудовых ресурсов в регион. 

Мероприятия предусматривают новые подходы формирования рынка труда и с текущего года включены в национальный проект "Кадры", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Анатолий Илларионов 03 мая 2025 08:18 "Дом промышленности" хотят вернуть региону

С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31