В работе по обеспечению кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО

В рамках реализации Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 гг. министерство труда, занятости и миграционной политики региона реализует мероприятия, направленные на снижение кадровой потребности на предприятиях региона, сохранение трудовых коллективов, поддержку отдельных категорий граждан в сфере занятости и трудовых отношений. Особое внимание в работе службы занятости уделяется трудовой адаптации ветеранов специальной военной операции. Специалисты службы занятости работают на площадках Фонда "Защитники Отечества", проводят мониторинг занятости возвратившихся участников и выявляют потребность в трудоустройстве. За каждым участником СВО, нуждающимся в трудоустройстве, закреплены персональные кураторы.
С октября 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа "Школа героев". Это продолжение президентской программы "Время героев".
"В мае завершили обучение 45 ветеранов СВО первого потока, с июня текущего года стартовал второй поток программы, к обучению приступили 45 человек, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Многие участники первого потока уже работают в органах власти и на крупных предприятиях, участники второго потока также сейчас приобретают необходимые навыки, чтобы затем прийти на гражданскую и муниципальную службу".
Разработан и принят закон Самарской области, который устанавливает обязанность работодателя квотировать рабочие места для ветеранов СВО - квота составляет 1% от штатной численности для предприятий с численностью работников свыше 100 человек. Закон вступает в силу с 1 сентября и гарантирует более 5 тыс. рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО.
Также региональным министерством труда, занятости и миграционной политики реализуются проекты, связанные с профессиональным развитием граждан, самореализацией молодежи и формированием имиджа Самарской области как ведущего региона для профессионального становления граждан и привлечения трудовых ресурсов в регион.
Мероприятия предусматривают новые подходы формирования рынка труда и с текущего года включены в национальный проект "Кадры", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
