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Девелопмент Строительство и недвижимость

Акционер санатория им. Чкалова не смогла оспорить продажу земли на 9-й просеке

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наталия Патрина, владеющая 22,9% ОАО "Санаторий Им. В.П. Чкалова", пыталась оспорить продажу части комплекса недвижимости на 9-й просеке в Самаре.

Фото: http://nasledie.samregion.ru

Речь идет о части санатории: земельном участке площадью 5,3 тыс. кв. м и жилого дома на 1,1 тыс. кв. метров. Эти объекты в 2023 г. купило ООО "Проперти бюро" за 34 млн рублей. Сделка привлекла внимание прокуратуры, так как в документах дом указывался как нежилой.

Напомним, это здание перешло в собственность санатория в 2001 г. по решению суда. В 1950-х гг. в восьмиквартирный дом вселились сотрудники санатория. После этого в нем жили их родственники и были зарегистрированы 18 человек. "Проперти бюро" выплатило жильцам компенсации в сумме 8,6 млн руб., после чего те освободили помещения.

Продажа земельного участка с домом не устроила акционера ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" Наталию Патрину. По ее мнению, сумма сделки значительно занижена. Согласно отчету от 13 мая 2024 г. об оценке недвижимого имущества, рыночная стоимость проданного участка и здания превышает 60 млн рублей. Согласно же выводам судебной экспертизы, спорные объекты на дату сделки стоили 39,3 млн рублей. 

Из материалов дела следует, что продажа имущества была направлена на решение финансовых проблем ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова". В то же время Наталия Патрина привела заключение специалиста, в котором сделано предположение о сокрытии части выручки предприятия за 2023 год.

Доводы истца не убедили суд в сомнительности сделки. Арбитраж отказал признать ее недействительной, а также снял арест со спорных объектов недвижимости. 

Тем временем новый собственник заказал историко-культурную экспертизу территории для строительства ресторанного комплекса.

Наталия Патрина оспаривает продажу еще одного земельного участка с лечебным корпусом. Покупателем по этой сделке выступила Наталья Шашова. Решение по делу еще не вынесено.

ООО "Проперти бюро", по информации ИАС Seldon.Basis, занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Управляет организацией ООО "Капитал групп", принадлежащее Андрею Командровскому. В 2024 г. "Проперти бюро" не получило выручки, чистая прибыль составила 155 тыс. рублей. 

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