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Девелопмент Строительство и недвижимость

Суд обязал продать муниципальные земли бывшего завода клапанов "ТОП-Строю"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу ООО "ТОП-Строй" о продаже земельных участков бывшего ОАО "Самарский завод клапанов" на ул. Князя Григория Засекина, 6б.

Напомним, компания намерена выкупить территории под сохранившимися постройками завода. Департамент управления имуществом Самары отказал согласовать приватизацию земли. Формально продаже препятствовало несоответствие вида разрешенного использования участков территориальной зоне Ц-1 (Многофункциональная зона в границах исторического поселения). Разрешенное использование площадок по документам - фактически занимаемые территорией завода, но зоной Ц-1 не предусмотрено размещение производства.

Площадь спорных земель составляет 1,4 тыс. кв. м и 2,9 тыс. кв. метров. Их кадастровая стоимость - 3,1 млн и 6,4 млн руб., соответственно. Согласно закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", выкупная цена участков составляет 2,5% кадастровой стоимости.

Как сообщал в судебном заседании представитель ООО "ТОП-Строй", на спорной территории находятся ветхие строения, которые требуют ремонта. Из судебных документов известно, что речь идет о зданиях лаборатории заводоуправления и клуба, пристрое - художественной мастерской, об инженерном корпусе (заводоуправление), о корпусе инструментального цеха, проходной у центрального входа заводоуправления и других объектах. Все они принадлежат компании.

Суд обязал департамент управления имуществом направить "ТОП-Строю" проекты договоров купли-продажи земельных участков в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу.

Отметим, что большая территория бывшего завода клапанов - 32,9 тыс. кв. м - находится в собственности компании. Судя по кадастровой карте, эта площадь расчищена от промышленных построек.

Гид потребителя

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