В Сызрани легковушку после ДТП отбросило на переходившую дорогу девочку-подростка

В пятницу, 22 августа, в Сызрани столкнулись ВАЗ-21074 и LADA 4×4, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 13:10 19-летняя водитель "семерки", поворачивая налево на регулируемом перекрестке в районе дома № 103, не уступила дорогу ехавшей навстречу LADA. От удара ВАЗ-21074 отбросило на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пешеход госпитализирована, водителю "семерки" оказана разовая медицинская помощь.
