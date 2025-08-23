Юный водитель мопеда попал в больницу после столкновения с автомобилем

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 22 августа, в 20:30 в Красноармейском районе произошло ДТП с участием автомобиля Lada Granta и мопеда VMC RIVA-II под управлением 13-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области