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Владельцы ТЦ "Империя" продают участок с лесом в Студеном овраге за 247 млн рублей

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на продажу выставлен участок в Студеном овраге, принадлежащий ООО "Меридиан" Александра и Дмитрия Панченко.

Фото: roscadastres.com

Сообщение о продаже земли появилось на одной из площадок бесплатных объявлений. "Прoдaeтся зeмельный учaсток на 10-й прoсeке пpямoугольнoй формы, бeз заcтpoeк в живoписном месте гоpoдa. Ha учacтке pacтут вековые дубы и пoтрясающий вид нa Boлгу", - говорится в сообщении. В объявлении уточняется, что территория расположена в зоне Р-3 "Зона природных ландшафтов". 

Согласно кадастровой карте, вид разрешенного использования участка - фактически занимаемый пионерским лагерем им. Калинина. Кадастровая стоимость площадки составляет 72,4 млн рублей. Продается земля за 247 млн рублей.

По данным ЕГРН, участок принадлежит ООО "Меридиан". Как уточняется в ИАС Seldon.Basis, учредители компании Александр Панченко и Дмитрий Панченко, известные как владельцы торгового комплекса "Империя". "Меридиан" в этом году едва не попал в процедуру банкротства из-за претензий МИФНС России №23 по Самарской области в размере 1,67 млн рублей. Однако арбитражный суд отказал признать организацию банкротом, так как сумма задолженности недотягивает до 2 млн рублей. В прошлом году налоговики также пытались добиться банкротства "Меридиана", но тот погасил задолженность, и дело закрыли.

Из выписки ЕГРН следует, что земельный участок до конца сентября 2024 г. находится в залоге АО "Кошелев-Банк" по договору ипотеки. Площадка имеет ряд ограничений, в частности, предусмотренные водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой Саратовского водохранилища.

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