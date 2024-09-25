В Самаре на продажу выставлен участок в Студеном овраге, принадлежащий ООО "Меридиан" Александра и Дмитрия Панченко.

Сообщение о продаже земли появилось на одной из площадок бесплатных объявлений. "Прoдaeтся зeмельный учaсток на 10-й прoсeке пpямoугольнoй формы, бeз заcтpoeк в живoписном месте гоpoдa. Ha учacтке pacтут вековые дубы и пoтрясающий вид нa Boлгу", - говорится в сообщении. В объявлении уточняется, что территория расположена в зоне Р-3 "Зона природных ландшафтов".

Согласно кадастровой карте, вид разрешенного использования участка - фактически занимаемый пионерским лагерем им. Калинина. Кадастровая стоимость площадки составляет 72,4 млн рублей. Продается земля за 247 млн рублей.

По данным ЕГРН, участок принадлежит ООО "Меридиан". Как уточняется в ИАС Seldon.Basis, учредители компании Александр Панченко и Дмитрий Панченко, известные как владельцы торгового комплекса "Империя". "Меридиан" в этом году едва не попал в процедуру банкротства из-за претензий МИФНС России №23 по Самарской области в размере 1,67 млн рублей. Однако арбитражный суд отказал признать организацию банкротом, так как сумма задолженности недотягивает до 2 млн рублей. В прошлом году налоговики также пытались добиться банкротства "Меридиана", но тот погасил задолженность, и дело закрыли.

Из выписки ЕГРН следует, что земельный участок до конца сентября 2024 г. находится в залоге АО "Кошелев-Банк" по договору ипотеки. Площадка имеет ряд ограничений, в частности, предусмотренные водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой Саратовского водохранилища.