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Девелопмент Строительство и недвижимость

Дом промышленности отозвали с торгов

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комплекс недвижимости Дома промышленности в Самаре отозван с реализации согласно постановлению судебных приставов, сообщили в компании-организаторе торгов.

Фото: ФОТО АВТОРА

Напомним, объект культурного наследия с земельными участками выставили на продажу в рамках погашения долгов футбольного клуба "Крылья Советов" перед структурой "Ростехнологий" - ООО "РТ-Капитал". 

В начале января 2025 г. кредитор направил в суд иск к "Крыльям Советов" о возврате 897 млн рублей. Тогда футбольный клуб начал погашать долг: перевел 100 млн руб. в качестве первого транша. Сообщалось, что всю задолженность планируется выплатить до конца 2025 года.

В марте Дом промышленности выставили на аукцион. Стартовая цена составила чуть более 319 млн рублей. Итоги конкурса предполагалось подвести 16 апреля, однако за день до того по решению судебных приставов организатор аукциона приостановил процедуру.

Позже стало известно, что областные власти направили "РТ-Капитал" письма с предложением урегулировать вопрос мировым соглашением. 29 апреля аукцион был отменен, а Дом промышленности - отозван с реализации.

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