Жительница Тольятти отсудила у мэрии более 250 тыс. рублей за гибель своей собаки Прения по делу "Мистера Сидра" могут пройти в сентябре Тольяттинцу, который пытался доставить в Самару наркотики в бытовом обогревателе, вынесли приговор Облсуд пересмотрел оправдательный приговор экс-замглавы минтранса Самарской области Самарца приговорили к штрафу и колонии за попытку прописать у себя более 150 мигрантов

Суды Происшествия

Жительница Тольятти отсудила у мэрии более 250 тыс. рублей за гибель своей собаки

ТОЛЬЯТТИ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Жительница Тольятти через суд добилась взыскания материального ущерба с администрации Автограда за гибель своего питомца, передает пресс-служба Самарского областного суда.

"Вступило в законную силу решение суда, которым с администрации Тольятти в пользу потерпевшей взыскан материальный ущерб в размере стоимости домашней собаки — 237,1 тыс. рублей, а также денежная компенсация морального вреда, причиненного потерпевшей и ее ребенку в связи с гибелью домашнего питомца (по 20 000 рублей),и связанные с лечением домашней собаки расходы на медицинские услуги — 3 328 рублей", - отмечается в сообщении.

Фабула дела такова: женщина увидела на придомовой территории большую бродячую собаку. Она решила сообщить об этом в управляющую компанию. Но мэрия Тольятти бездействовала и не предпринимала попыток решить вопрос безопасности.  

На следующий день, когда тольяттинка выгуливала своего пса, брюссельского гриффона, та бродячая собака напала на питомца. Из-за полученных ран домашнее животное погибло.

"Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что надлежащим ответчиком является администрация Тольятти, которая несет ответственность за исполнение муниципального контракта, заключенного с ИП в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Самарской области от 10.05.2018 года № 36-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", - пояснили в пресс-службе суда.

Доводы апелляционной жалобы ответчика, что гибель домашней собаки не предполагает взыскание денежной компенсации причиненного в связи с этим морального вреда, были отклонены как не основанные на законе.

