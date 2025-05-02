"Дом промышленности" хотят вернуть Самаре

Объект культурного наследия "Дом промышленности" в Самаре хотят вернуть в собственность города. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

Напомним, Дом промышленности с земельными участками выставили на продажу для погашения долгов футбольного клуба "Крылья Советов" перед структурой "Ростехнологий" — ООО "РТ-Капитал". Кредитная история спортивной организации открылась в 2011 г.: АО АКБ "Новикомбанк" предоставил ЗАО "ПФК "Крылья Советов" 979 млн рублей. Клуб должен был вернуть долг до 25 декабря 2015 года. Кредиты были обеспечены залогом — зданием Домпрома и земельными участками.

В конце 2016 г. право требования к "Крыльям Советов" перекупило у банка "РТ-Капитал". С 2019 г. компания судилась за передачу заложенного по кредитам имущества. В 2021 г. суд вынес решение о реализации Дома промышленности в пользу "РТ-Капитал". Экспертиза оценила здание с землей в 319 млн рублей.

В начале января 2025 г. структура "Ростеха" направила в суд иск к "Крыльям Советов" о возврате 897 млн рублей. Тогда футбольный клуб начал погашать долг: перевел 100 млн руб. в качестве первого транша. Сообщалось, что всю задолженность планируется выплатить до конца 2025 года.

В марте Дом промышленности выставили на аукцион. Стартовая цена составила чуть более 319 млн рублей. Итоги конкурса предполагалось подвести 16 апреля, однако за день до того по решению судебных приставов организатор аукциона приостановил процедуру.

Дмитрий Яковлев рассказал, что написал два письма в "РТ-Капитал", где указал, что хочет урегулировать вопрос мировым соглашением, сесть, спокойно договориться, и перестать заниматься политикой. Предложил конкретные цифры с возможными механизмами расчетов по долгу. Но при этом компания до сих пор не хочет вернуть "Дом промышленности" обратно.

"Я думаю, мы найдем на него инвестора, способного трансформировать морально и физически устаревшее и постепенно разрушающееся здание в современное пространство, например, отель. Там нужно всю "внутрянку" выломать и выкинуть. Включая опасные деревянные перекрытия. Оставить только фасады. Тогда можно рассчитывать на результат. Но там, конечно, потребуются очень большие вложения", — подчеркнул вице-губернатор.

Дмитрий Яковлев уточнил, что для проекта есть потенциальные инвесторы, готовые в рамках государственно-частного партнерства проработать данный проект. Но переводить этот диалог в какое-то практическое русло можно только после того, как "Дом Промышленности" наконец снимут с торгов и вернут.