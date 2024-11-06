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Девелопмент Строительство и недвижимость

В Тольятти недострой трансформируют в комьюнити-центр

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Недостроенное здание в Комсомольском районе Тольятти, на пересечении улиц Л. Чайкиной и Матросова, будет преобразовано в комьюнити-центр, сообщили в компании RRG.

Фото: RRG

Строительная готовность здания составляет 80%, однако объект в таком виде простаивает многие годы. Земельный участок под строительство общественно-досугового центра был предоставлен в 2011 году. По данным на 1 января 2023 г., недострой принадлежал ПАО "Тольяттиазот".

"Ранее здание планировалось как спортивный центр с отдельной торговой галереей и помещениями для ЗАГСа, что создавало множество личных переходов и перегородок. Мы провели анализ планировок и нашли вариант расчистить этажи, создав большие светлые торговые галереи, где могли бы разместиться различные операторы — как федеральные, так и местные предприниматели", - прокомментировали в консалтинговой компании. 

На площади 15,6 тыс. кв. м будет создан торгово-развлекательный центр. Из них 10,8 тыс. кв. м планируется к сдаче в аренду. К проекту проявили интерес федеральные и локальные торговые сети. На третьем этаже ТЦ разместится кинотеатр, на четвертом предусмотрена площадка под большой ресторан с панорамными окнами и открытой верандой. В планах также появление фитнес-клуба, универмага детских товаров, продуктового магазина, детско-спортивной зоны.

"В настоящий момент идет адаптация всех разделов проекта, - поясняют в компании RRG. - Архитектурная концепция нового торгового центра уже предложена, и собственник занимается ее реализацией. Под новое назначение здания готовятся инженерные проекты: улучшенная вентиляция, современные противопожарные системы и другие необходимые инженерные решения, чтобы соответствовать задаче — создание комьюнити-центра повседневного посещения для большого потока посетителей".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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