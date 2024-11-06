В Тольятти недострой трансформируют в комьюнити-центр

Недостроенное здание в Комсомольском районе Тольятти, на пересечении улиц Л. Чайкиной и Матросова, будет преобразовано в комьюнити-центр, сообщили в компании RRG.

Строительная готовность здания составляет 80%, однако объект в таком виде простаивает многие годы. Земельный участок под строительство общественно-досугового центра был предоставлен в 2011 году. По данным на 1 января 2023 г., недострой принадлежал ПАО "Тольяттиазот".

"Ранее здание планировалось как спортивный центр с отдельной торговой галереей и помещениями для ЗАГСа, что создавало множество личных переходов и перегородок. Мы провели анализ планировок и нашли вариант расчистить этажи, создав большие светлые торговые галереи, где могли бы разместиться различные операторы — как федеральные, так и местные предприниматели", - прокомментировали в консалтинговой компании.

На площади 15,6 тыс. кв. м будет создан торгово-развлекательный центр. Из них 10,8 тыс. кв. м планируется к сдаче в аренду. К проекту проявили интерес федеральные и локальные торговые сети. На третьем этаже ТЦ разместится кинотеатр, на четвертом предусмотрена площадка под большой ресторан с панорамными окнами и открытой верандой. В планах также появление фитнес-клуба, универмага детских товаров, продуктового магазина, детско-спортивной зоны.

"В настоящий момент идет адаптация всех разделов проекта, - поясняют в компании RRG. - Архитектурная концепция нового торгового центра уже предложена, и собственник занимается ее реализацией. Под новое назначение здания готовятся инженерные проекты: улучшенная вентиляция, современные противопожарные системы и другие необходимые инженерные решения, чтобы соответствовать задаче — создание комьюнити-центра повседневного посещения для большого потока посетителей".