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Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре ожидается улучшение качества жилой застройки

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ценовая конъюнктура рынка позволяет девелоперам получить прибыль за счет качества проекта. Это будет способствовать изменению застройка города. Об этом в интервью Волга Ньюс заявила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Фото: Волга Ньюс

"Ожидается улучшение качества застройки. Даже в ЖК эконом-класса будут добавлять атрибуты жилья более высокого сегмента. Речь об отделке фасадов, благоустройстве, оформлении общих пространств. Некоторые застройщики в Самаре уже встали на этот путь", - рассказала эксперт.

Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам"
Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

По ее словам, некоторые застройщики уже отказываются от строительства высоток в пользу проектов ЖК высотой от трех до семи этажей:

"Понятно, это будет качественный продукт с хорошими фасадами, благоустройством, другими атрибутами, и продавать квартиры там можно будет выше 200 тыс. руб. за 1 кв. метр. Плохо, когда девелопер повышает цену, но не улучшает качества проектов - так сказать, едет на конъюнктуре рынка. На мой взгляд, это "гуманитарное преступление".

Мария Иванова также отметила, что будет способствовать улучшению качества жилья и решению федеральных застройщиков заходить со своими проектами в регионы.

"Для них региональная экспансия - это целая стратегия развития. Сейчас в целом рынок недвижимости России прирастает благодаря регионам. Объем заполнения эскроу-счетов с их стороны составляет 49%. То есть половина новых проектов запускается за пределами топ-10 регионов, в который входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и т. д. Самара сейчас в выгодном положении, так как рынок здесь недооценен. Это означает, что есть большой потенциал для развития. Поэтому федеральные девелоперы и идут в регионы, здесь можно заработать. Они будут повышать и качество, и цены. Насколько я знаю, Самару рассматривают несколько компаний", - сообщила эксперт.

Появление федеральных застройщиков на самарском рынке подстегнет конкуренцию.

"Большая часть компаний заходит в регионы с проектами строительства стандартного жилья и комфорт-класса, но они уровнем выше региональных - интереснее архитектура, характеристики и среда. Эти девелоперы используют федеральные стандарты, где высокая конкуренция и за счет качества компании обеспечивают продажи", - объяснила Мария Иванова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

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