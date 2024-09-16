В Самаре ожидается улучшение качества жилой застройки

Ценовая конъюнктура рынка позволяет девелоперам получить прибыль за счет качества проекта. Это будет способствовать изменению застройка города. Об этом в интервью Волга Ньюс заявила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.
"Ожидается улучшение качества застройки. Даже в ЖК эконом-класса будут добавлять атрибуты жилья более высокого сегмента. Речь об отделке фасадов, благоустройстве, оформлении общих пространств. Некоторые застройщики в Самаре уже встали на этот путь", - рассказала эксперт.
По ее словам, некоторые застройщики уже отказываются от строительства высоток в пользу проектов ЖК высотой от трех до семи этажей:
"Понятно, это будет качественный продукт с хорошими фасадами, благоустройством, другими атрибутами, и продавать квартиры там можно будет выше 200 тыс. руб. за 1 кв. метр. Плохо, когда девелопер повышает цену, но не улучшает качества проектов - так сказать, едет на конъюнктуре рынка. На мой взгляд, это "гуманитарное преступление".
Мария Иванова также отметила, что будет способствовать улучшению качества жилья и решению федеральных застройщиков заходить со своими проектами в регионы.
"Для них региональная экспансия - это целая стратегия развития. Сейчас в целом рынок недвижимости России прирастает благодаря регионам. Объем заполнения эскроу-счетов с их стороны составляет 49%. То есть половина новых проектов запускается за пределами топ-10 регионов, в который входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и т. д. Самара сейчас в выгодном положении, так как рынок здесь недооценен. Это означает, что есть большой потенциал для развития. Поэтому федеральные девелоперы и идут в регионы, здесь можно заработать. Они будут повышать и качество, и цены. Насколько я знаю, Самару рассматривают несколько компаний", - сообщила эксперт.
Появление федеральных застройщиков на самарском рынке подстегнет конкуренцию.
"Большая часть компаний заходит в регионы с проектами строительства стандартного жилья и комфорт-класса, но они уровнем выше региональных - интереснее архитектура, характеристики и среда. Эти девелоперы используют федеральные стандарты, где высокая конкуренция и за счет качества компании обеспечивают продажи", - объяснила Мария Иванова.
Последние комментарии
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!