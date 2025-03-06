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Девелопмент Строительство и недвижимость

Тольяттинский застройщик отказался от борьбы за площадку у Вертолетки

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинское ООО "Специализированный застройщик ПАНОРАМА" отказалось от иска против регионального УФАС, администрация Самары, департамент градостроительства и ООО "Вира-девелопмент". Судя по этому, компания отказалась от борьбы за участок в границах улицы Ветвистой и Березового, который находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

Фото: администрация Самары

Площадка входит в программу комплексного развития территорий. В июле 2024 года мэрия провела аукцион по выбору застройщика. Конкурентами на нем как раз были "Вира-девелопмент" и "Панорама".
Начальную цену площадки установили в размере 5,5 млн рублей. Но во время аукциона она была значительно увеличена. Согласно опубликованному мэрией протоколу, "Панорама" предложила 40,2 млн рублей, а "Вира-девелопмент" — 40,5 млн рублей. В итоге конкурсная комиссия сделала выбор в пользу второй компании.

Мэрия заключила с "Вира-девелопмент" договор, согласно которому она должна расселить и снести старые дома в квартале. Взамен компания получает возможность построить там новое жилье. Предельную высоту зданий установили в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.

"Панорама" же подала жалобу на результаты торгов в самарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), но получила отказ. Тогда представители компании обратились с иском в арбитражный суд Самарской области. Они потребовали признать недействительными решение УФАС по жалобе, результаты аукциона на право заключения договора о КРТ и заключенный по итогам торгов договор между мэрией и ООО "Вира-девелопмент".

Однако спустя полгода "Панорама" подала в арбитраж ходатайство об отказе от иска. Суд его удовлетворил. Информации о причинах в материалах дела пока нет.

Что известно о застройщиках

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Вира-девелопмент", с которым мэрия заключила договор, было создано в феврале 2018 года. Компания зарегистрирована в Самаре по ул. Солнечной, 48А. Уставный капитал составляет 81,6 млн руб., выручка по итогам 2023 г. - 425,7 млн, чистая прибыль - 6,6 млн рублей.

Совладельцами организации выступают Зульфия и Рамиль Халиулловы. У "Виры-девлепмент" есть дочерняя компания - ООО "Специализированный застройщик "Стройлекс". Компании аффилированы группе "Вира", создававшейся бизнесменом Минахметом Халиулловым. В 2020 г. он получил судимость за коммерческий подкуп.

ООО "Специализированный застройщик ПАНОРАМА" - зарегистрировано в апреле 2024 г. в Тольятти - на ул. Спортивной, 1а. Уставной капитал - 10 тыс. рублей.

Учредителями компании являются Матвей Смоляков и ООО «РПС». У Смолякова другого бизнеса нет. А вот «РПС» связана с бизнесом тольяттинского застройщика Дмитрия Вотякова. У него есть несколько строительных компаний, одна из которых собирается возвести новый жилой комплекс бизнес-класса рядом с Прибрежным парком в Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

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