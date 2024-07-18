Участок в 9 га у "Вертолетки" под застройку купила структура ГК "Вира"

Самарское ООО "Вира-девелопмент" признано победителем аукциона на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Самаре. Участок площадью 8,74 га находится рядом с Вертолетной площадкой.

Согласно протоколу заседания аукционной комиссии, "Вира-девелопмент" предложила за участок 40,5 млн руб. при начальной цене в 5,5 млн рублей. Конкурентом компании выступало тольяттинское ООО "СЗ "Панорама".

По условиям аукциона договор о комплексном развитии территории заключается с победителем не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов.

Напомним, победитель аукциона должен будет расселить и снести старые дома в квартале. Взамен он получит возможность построить там новое жилье. Предельная высота зданий, которые тут можно построить, определена в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.