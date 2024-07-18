Участок в 9 га у "Вертолетки" под застройку купила структура ГК "Вира"

Самарское ООО "Вира-девелопмент" признано победителем аукциона на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Самаре. Участок площадью 8,74 га находится рядом с Вертолетной площадкой.
Согласно протоколу заседания аукционной комиссии, "Вира-девелопмент" предложила за участок 40,5 млн руб. при начальной цене в 5,5 млн рублей. Конкурентом компании выступало тольяттинское ООО "СЗ "Панорама".
По условиям аукциона договор о комплексном развитии территории заключается с победителем не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов.
Напомним, победитель аукциона должен будет расселить и снести старые дома в квартале. Взамен он получит возможность построить там новое жилье. Предельная высота зданий, которые тут можно построить, определена в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Вира-девелопмент" было создано в феврале 2018 года. Компания зарегистрирована в Самаре по ул. Солнечной, 48А. Уставный капитал ООО составляет 81,6 млн руб., выручка по итогам 2023 г. - 425,7 млн, чистая прибыль - 6,6 млн рублей. Совладельцами выступают Зульфия и Рамиль Халиулловы. У "Виры-девлепмент" есть дочерняя компания - ООО "Специализированный застройщик "Стройлекс". Компании аффилированы группе "Вира", создававшейся бизнесменом Минахметом Халиулловым. В 2020 г. он получил судимость за коммерческий подкуп.