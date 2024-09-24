Застройщик отсудил у мэрии Самары квартал напротив парка Дружбы

Региональный арбитраж удовлетворил иск ООО "Самарский строительный альянс" к главе Самары Елене Лапушкиной. Поводом для разбирательства стал квартал, расположенный напротив парка Дружбы.

Площадка находится в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина. Еще в августе 2016 года "ССА" заключил с мэрией договор на развитие этой площадки. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек, а затем строительство новых зданий на освобожденной территории.

Шли годы, а квартал не менялся. В 2021 г. администрация пыталась в одностороннем порядке расторгнуть договор, объясняя свои действия тем, что компания нарушает сроки исполнения первого этапа контракта. Однако суд тогда встал на сторону застройщика.

Претензии мэрии сводились к тому, что "ССА" не подготовил и не утвердил проекты планировки и межевания территории под застройку в установленный договором срок. Однако компании удалось доказать, что ее вины в этом нет, а вот действия администрации города и департамента градостроительства на сроки выполнения работ повлияли.

В январе 2024 года мэрия направила "ССА" еще одно уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. И компания вновь обжаловала решение главы города в суде.

Новый процесс прошел по аналогичному сценарию. Суд указал на то, что сроки утверждения проекта планировки были сорваны из-за смены зонирования участка. Власти провели эту процедуру, чтобы привести правила застройки и землепользования в соответствие с Генеральным планом Самары. Именно поэтому к разработанному "ССА" проекту возникли замечания. Компании пришлось его неоднократно корректировать.

В результате суд признал решение главы Самары об одностороннем расторжении договора незаконным. Однако не исключено, что разбирательства по этому кварталу могут продолжиться.

При этом другая компания владельца "ССА" Дмитрия Черныша недавно выиграла похожий процесс по кварталу около ЦУМ "Самара".