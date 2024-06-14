Мэрия отменила разрешение на планировку застройки квартала у парка Дружбы

Власти областной столицы оставляют всё меньше шансов ООО "Самарский Строительный Альянс" ("ССА") на освоение квартала напротив парка Дружбы. Департамент градостроительства отменил разрешение на планировку территории.

Квартал находится в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина. Еще в августе 2016 года "ССА" заключил с мэрией договор на развитие этой территории. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек, а затем строительство новых зданий на освобожденной территории.

Однако шли годы, квартал не менялся. В 2021 г. администрация пыталась в одностороннем порядке расторгнуть договор, объясняя свои действия тем, что компания нарушает сроки исполнения первого этапа контракта. Однако суд тогда встал на сторону застройщика.

Претензии мэрии сводились к тому, что "ССА" не подготовил и не утвердил проекты планировки и межевания территории под застройку в установленный договором срок. Однако компании удалось доказать, что ее вины в этом нет, а вот действия администрации города и департамента градостроительства на сроки выполнения работ повлияли.

В январе 2024 года мэрия направила "ССА" еще одно уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. И компания вновь обжаловала решение главы города в суде. Решение еще не вынесли, но департамент градостроительства отозвал разрешение на подготовку проекта планировки квартала.

"Признать распоряжение утратившим силу", — говорится в документе за подписью главы департамента Виталия Демидова.

Между тем "ССА" выиграл еще один процесс против мэрии. Главу города обязали организовать снос домов в обозначенном квартале.