16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия отменила разрешение на планировку застройки квартала у парка Дружбы Вахрамовы добились разрешения на точечную застройку в Постниковом овраге На строительство культурно-выставочного центра в Утевке выделят 158 млн рублей Минстрою отказали в смене зонирования для застройки стадиона "Восход" в Самаре В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия отменила разрешение на планировку застройки квартала у парка Дружбы

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти областной столицы оставляют всё меньше шансов ООО "Самарский Строительный Альянс" ("ССА") на освоение квартала напротив парка Дружбы. Департамент градостроительства отменил разрешение на планировку территории.

Фото: Александра Ламзина

Квартал находится в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина. Еще в августе 2016 года "ССА" заключил с мэрией договор на развитие этой территории. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек, а затем строительство новых зданий на освобожденной территории.

Однако шли годы, квартал не менялся. В 2021 г. администрация пыталась в одностороннем порядке расторгнуть договор, объясняя свои действия тем, что компания нарушает сроки исполнения первого этапа контракта. Однако суд тогда встал на сторону застройщика.

Претензии мэрии сводились к тому, что "ССА" не подготовил и не утвердил проекты планировки и межевания территории под застройку в установленный договором срок. Однако компании удалось доказать, что ее вины в этом нет, а вот действия администрации города и департамента градостроительства на сроки выполнения работ повлияли.

В январе 2024 года мэрия направила "ССА" еще одно уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. И компания вновь обжаловала решение главы города в суде. Решение еще не вынесли, но департамент градостроительства отозвал разрешение на подготовку проекта планировки квартала.

"Признать распоряжение утратившим силу", — говорится в документе за подписью главы департамента Виталия Демидова.

Между тем "ССА" выиграл еще один процесс против мэрии. Главу города обязали организовать снос домов в обозначенном квартале.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Самарский Строительный Альянс" принадлежит Дмитрию Чернышу. У него есть еще две строительные фирмы - ООО СК "Стройпроект Групп" и ООО ИСК "Бизнес Дата". Причем последняя также судится с городскими властями, но за квартал у ЦУМ "Самара". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30