На мэра вновь подали в суд из-за квартала у ЦУМа "Самара"

В Самаре начинается еще одна судебная тяжба за 105-й квартал. Инвестиционно-строительная компания "Бизнес ДАТА" опять подала в арбитраж иск против главы города Елены Лапушкиной.

105-й квартал находится в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе, неподалеку от ЦУМ "Самара" и Губернского рынка. Еще в 2016 году "Бизнес ДАТА" получила его от мэрии по договору о развитии застроенных территорий. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

Но реализовать эти планы не удалось, так как в 2021 году глава Самары Елена Лапушкина расторгла договор в одностороннем порядке. Причиной назвали то, что компания не уложилась в сроки по расселению жильцов старых домов.

Представители "Бизнес ДАТЫ" оспорили решение властей в региональном арбитраже, и в 2022 году выиграли процесс. Им удалось доказать, что причиной срыва сроков стал затянувшийся процесс подготовки и согласования проекта планировки квартала. Его приходилось постоянно корректировать — из-за обнаружения объектов культурного наследия, замечаний чиновников и присвоения центру Самары статуса исторического поселения.

Однако в январе 2024 года "Бизнес ДАТА" снова получила от мэрии уведомление о расторжении договора. Его-то компания и решила оспорить в рамках нового судебного процесса. Предварительное заседание назначили на май.

Но это не единственное судебное разбирательство "Бизнес ДАТЫ" с мэром Самары по 105-м кварталу. Сейчас компания также пытается отстоять свои планы по многоэтажной застройке территории. Судя по проекту планировки, она собирается возвести дома разной высотности — от трех до девяти этажей, с подземным паркингом, а также школу и детский сад.

Однако квартал попал в границы исторического поселения, а следовательно — и под ограничения по высотности застройки. Компания просила согласовать отступление от этих правил, но получила отказ, так как в границах участка находятся несколько объектов культурного наследия. Это дома № 67 и 95 по улице Арцыбушевской. Также участок попадает в границы защитной зоны городской усадьбы на Вилоновской, 78.

Интересно, что другая компания владельцев "Бизнес ДАТЫ" Дмитрия Черныша и Михаила Давояна недавно выиграла похожий процесс по кварталу около Парка Дружбы. Более того, она добилась того, чтобы суд обязал мэрию снести там 12 аварийных домов.