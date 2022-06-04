ИСК "Бизнес Дата" сохранила право на застройку 105-го квартала

Суд признал недействительным решение главы Самары о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе. Застроить квартал планировало ООО ИСК "Бизнес Дата" Дмитрия Черныша.
Право осваивать площадь более 2,6 га компания получила в 2016 г. на 10 лет. Проект планировки участка предполагал семь этапов строительства: дома разной высотности (три-девять этажей) со встроенными помещениями общественно-делового назначения и детских образовательных организаций, подземные гаражи, детский сад и реконструкцию здания под школу. Паркинг предусматривал вместимость 476 машин.
В зоне застройки находятся ветхие дома к сносу (18 адресов) и четыре региональных объекта культурного наследия. Прошлым летом ИСК "Бизнес Дата" получила поддержку на публичных слушаниях на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Однако в конце 2021 г. компании вручили уведомление о расторжении договора о развитии площадки, так как не расселила жителей домов спорной территории. Инвестор обратился в суд, который подтвердил, что сроки исполнения договора сорваны из-за нерасторопности властей по согласованию необходимой документации.
Как говорится в решении суда, сейчас ИСК "Бизнес Дата" проходит процедуру получения условно-разрешенного вида использования "многоэтажная застройка". Кроме того, в связи с принятием статуса исторического поселения до сих пор не решен вопрос высотности застройки.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍