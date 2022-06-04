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Строительство Строительство и недвижимость

ИСК "Бизнес Дата" сохранила право на застройку 105-го квартала

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд признал недействительным решение главы Самары о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе. Застроить квартал планировало ООО ИСК "Бизнес Дата" Дмитрия Черныша.

Право осваивать площадь более 2,6 га компания получила в 2016 г. на 10 лет. Проект планировки участка предполагал семь этапов строительства: дома разной высотности (три-девять этажей) со встроенными помещениями общественно-делового назначения и детских образовательных организаций, подземные гаражи, детский сад и реконструкцию здания под школу. Паркинг предусматривал вместимость 476 машин.

В зоне застройки находятся ветхие дома к сносу (18 адресов) и четыре региональных объекта культурного наследия. Прошлым летом ИСК "Бизнес Дата" получила поддержку на публичных слушаниях на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Однако в конце 2021 г. компании вручили уведомление о расторжении договора о развитии площадки, так как не расселила жителей домов спорной территории. Инвестор обратился в суд, который подтвердил, что сроки исполнения договора сорваны из-за нерасторопности властей по согласованию необходимой документации.

Как говорится в решении суда, сейчас ИСК "Бизнес Дата" проходит процедуру получения условно-разрешенного вида использования "многоэтажная застройка". Кроме того, в связи с принятием статуса исторического поселения до сих пор не решен вопрос высотности застройки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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