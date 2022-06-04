ИСК "Бизнес Дата" сохранила право на застройку 105-го квартала

Суд признал недействительным решение главы Самары о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе. Застроить квартал планировало ООО ИСК "Бизнес Дата" Дмитрия Черныша.

Право осваивать площадь более 2,6 га компания получила в 2016 г. на 10 лет. Проект планировки участка предполагал семь этапов строительства: дома разной высотности (три-девять этажей) со встроенными помещениями общественно-делового назначения и детских образовательных организаций, подземные гаражи, детский сад и реконструкцию здания под школу. Паркинг предусматривал вместимость 476 машин.

В зоне застройки находятся ветхие дома к сносу (18 адресов) и четыре региональных объекта культурного наследия. Прошлым летом ИСК "Бизнес Дата" получила поддержку на публичных слушаниях на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Однако в конце 2021 г. компании вручили уведомление о расторжении договора о развитии площадки, так как не расселила жителей домов спорной территории. Инвестор обратился в суд, который подтвердил, что сроки исполнения договора сорваны из-за нерасторопности властей по согласованию необходимой документации.

Как говорится в решении суда, сейчас ИСК "Бизнес Дата" проходит процедуру получения условно-разрешенного вида использования "многоэтажная застройка". Кроме того, в связи с принятием статуса исторического поселения до сих пор не решен вопрос высотности застройки.