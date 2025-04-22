"Важно увязать застройку с транспортом": реформу КРТ назвали новым шансом на развитие Безымянки

В Самарской области стартовала градостроительная реформа, инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым. Одним из важных мероприятий станет изменение подхода к комплексному развитию территорий. По мнению экспертов, это хорошая возможность полностью раскрыть потенциал программы и дать толчок развитию районов Самары. Наиболее перспективной называют Безымянку, на территории которой много устаревшего жилья и малая концентрация населения, но имеется богатая инфраструктура.

Цель - действительно комплексное развитие территорий

Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает передачу застройщикам через аукционы кварталов с аварийным и ветхим жильем для расселения и сноса этих домов с последующим строительством новых жилых комплексов. Изначально отбором площадок, проведением торгов и заключением договоров занимались муниципалитеты. В частности, в Самаре выбрали 18 участков. По семи уже заключены договоры с застройщиками. По остальным планируется пересмотр проектов в сторону увеличения числа объектов социальной инфраструктуры. Также по двум кварталам жители инициировали разбирательства об отмене решения властей.

Сейчас программа КРТ полностью приостановлена в части новых площадок. Новое министерство градостроительной политики Самарской области формирует нормативную базу. Как заявлял в интервью Волга Ньюс председатель правительства Михаил Смирнов, цель - организовать работу так, чтобы развитие территорий действительно было комплексным и появлялись не отдельные ЖК, а новые кварталы со всей необходимой инфраструктурой.

По мнению общественного советника губернатора, директора ООО "ОКТОГОН" Олега Никитенко, в этом вопросе важна градостроительная логика:

"Когда запускается программа КРТ, нужно определиться с приоритетами развития города. Это возможность вытянуть какие-то районы, концентрируя там усилия. Важна системность. Наша проблема - ветхие и аварийные двухэтажки. Смотрим, где они находятся и работаем с этими кварталами, например, с Безымянкой. Как бы парадоксально ни звучало, но это самая развитая часть Самары с точки зрения насыщения инфраструктурой (школами, детскими садами, спортобъектами, медорганизациями, парками) - пусть и немного устаревшей. Здесь сконцентрированы все виды общественного транспорта, даже метро, при этом низка плотность населения. Ресурс для развития района есть".

По словам эксперта, для взаимосвязанного развития под КРТ лучше отдавать сразу несколько кварталов. При этом необходимо сформировать инвестиционную модель с исчерпывающим перечнем обязательств и ограничений.

"В идеале властям нужно упаковать территории под проект с документальной точки зрения, чтобы застройщик пришел, расселил людей из старых домов, спроектировал и построил новые ЖК, а не буксовал на разработке проекта планировки, как это происходит сейчас. Упростит привлечение девелоперов маркетинговый анализ: какие цены на жилье там можно выставить, какова себестоимость с точки зрения расселения, строительства, подключения к инженерным сетям. У банков можно заранее запросить, на каких условиях они смогут обеспечить финансирование подобных проектов. С такой программой КРТ можно выходить и на федеральный уровень", - уверен Олег Никитенко.

Безымянка - третий шанс на развитие

Безымянкой называют жилые районы Самары, возникшие в середине прошлого века вокруг промышленных предприятий, эвакуированных во время Великой Отечественной войны. Со временем число заводов увеличивалось. Для быстрой доставки рабочих построили метро.

"Вопрос о строительстве метрополитена в Самаре (тогда - Куйбышеве) был впервые поднят в 1965 году в рамках разработки комплексной транспортной схемы. Тогда главной проблемой города была доставка пассажиров от места жительства до заводов, где они работали. Специалисты московского института "Гипрокоммундортранс" изучили пассажиропотоки, произвели необходимые расчеты и пришли к выводу, что решение возможно только за счет развития внеуличного транспорта. Выбор был сделан в пользу метро, и это было обоснованно. Вот в Волгограде пустили скоростной трамвай. В центре города линия проходит под землей. Различие с метро тут только в подвижном составе.

Но если на четырех-пятивагонных составах метрополитена можно одновременно перевезти от 850 до 1000 пассажиров, то на трамвае - 300-400 человек, не больше", - рассказал ветеран самарского метростроя, почетный работник отрасли Александр Кузин.

По его словам, выбор метро был обусловлен в том числе планами по развитию Безымянки, которые актуальны и сегодня:

"В советские годы было принято много программ по развитию инфраструктуры вдоль линии метро. Планировалась крупная жилая застройка на Безымянке - на месте бараков, возведенных в годы Великой Отечественной войны и эвакуации заводов в Куйбышев. Но старые дома стоят там до сих пор, хотя и пришли уже в негодность. Новую же застройку предпочли делать на южных и северных окраинах Самары, что значительно ухудшило транспортную ситуацию в городе".

Александр Кузин напомнил, что несколько лет назад была предпринята вторая попытка развития Безымянки. Финансирование на строительство станции "Театральная" регион получил под проект "Безымянка: новое дыхание". Предполагалось, что завершение первой ветки метро обеспечит транспортную доступность центра для жителей Безымянки, увеличит эффективность работы всех станций за счет сокращения интервала движения поездов. Число пассажиров планировалось увеличить за счет строительства около 2,8 млн кв. метров нового жилья.

"Под комплексное развитие территорий были выбраны 25 участков, находящиеся в пешей доступности от станций метро. Но ни на одной их этих площадок строительство домов так и не началось", - отметил ветеран метростроя.

По мнению Олега Никитенко, проект "Безымянка: новое дыхание" застопорился, так как строительство метро и программа КРТ в какой-то момент разошлись:

"Первой "пилотной" площадкой стал участок на Мехзаводе, который очень далеко находится от подземки. Такой подход в итоге привел к кризису. Ни станция метро не достроена, ни на Безымянке, ни на Мехзаводе ничего нового не появилось. Пока. К проекту "Безымянка: новое дыхание" можно вернуться всегда и синхронизировать не только с развитием метро, но и с пригородными электричками, которые, учитывая особенности развития Самары, по сути стали внутригородским транспортом. Нужно только построить транспортно-пересадочные узлы, чтобы горожане удобно сходили с электрички в метро, например. Также уравняет Безымянку с районами вдоль Ново-Садовой строительство участка ул. XXII Партсъезда от Ставропольской до пр. Карла Маркса, ведь они будут соединены одной дорогой, по которой можно будет проехать за 15 минут. Почему важно увязывать развитие районов города, застройку с дорожными, транспортными проектами? Потому что город тогда востребован, удобен и приятен жителю, когда он может по нему быстро передвигаться".

Эксперт отметил, что для застройщиков КРТ на Безымянке сейчас будет выгоднее, чем на других территориях. Людей нужно расселить немного, и действующей на рынке стоимости жилья хватит, чтобы покрыть издержки и получить прибыль. Более того, близость станций метро повышает капитализацию недвижимости. Можно создавать стрит-ритейл, туристические объекты, куда на метро будут съезжаться со всего города.

Настрой со стороны властей есть. 15 апреля мэрия провела в Кировском районе сессию, посвященную вопросам социально-экономического развития Самары до 2036 года. На заседании первый замглавы города Юлия Ашуркова попросила включить в стратегию мероприятия по комплексному развитию Безымянки.

"Мы этот вопрос активно обсуждаем с региональным правительством, минстроем. Ездили на предприятия, руководители которых выразили обеспокоенность по поводу обеспечения рабочих жильем и не только. Безымянка - отдельный микрорайон, но уже продуманный: со школами, детскими садами, учреждениями культуры, физической культуры и спорта", - отметила вице-мэр.

По ее словам, в планах - разработка мастер-плана по развитию Безымянки. Однако реализация не будет быстрой. По оценке Юлии Ашурковой, на преображение микрорайона уйдет около 10 лет.