Маршрут 429 могут продлить для пациентов онкодиспансера утром и днем

Маршрут 429 "Новокуйбышевск - Самара" могут продлить до онкодиспансера в утренние и дневные часы. Об этом сообщил мэр Новокуйбышевска Алексей Коробков.
"Совместно с самарским онкодиспансером оценили количество пациентов-новокуйбышевцев, нуждающихся в круглосуточном лечении или дневном стационаре, а также часы проведения процедур. Основываясь на данных, предложили областному минтрансу рассмотреть возможность продления маршрута в утренние часы (прибытие на Барбошину поляну к 7:50 и к 8:50) и в дневные (отправление от Барбошиной поляны в 15:00 и в 16:00)", — написал глава города в своем Телеграм-канале.
Напомним, что маршрут 429 был сокращен в апреле до автостанции "Аврора". Решение принято для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения, а также снижения стоимость проезда.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
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Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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