16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Маршрут 429 могут продлить для пациентов онкодиспансера утром и днем Более 1200 ветеранов СВО прошли второй этап углубленной диспансеризации Форум "иВолга" объединит регионы ПФО творческими конкурсами, спортивными турнирами и культурными мероприятиями На ул. Демократической в Самаре ограничено движение транспорта Самарская область лидирует по росту спроса на глэмпинги

Общество

Маршрут 429 могут продлить для пациентов онкодиспансера утром и днем

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Маршрут 429 "Новокуйбышевск - Самара" могут продлить до онкодиспансера в утренние и дневные часы. Об этом сообщил мэр Новокуйбышевска Алексей Коробков.

"Совместно с самарским онкодиспансером оценили количество пациентов-новокуйбышевцев, нуждающихся в круглосуточном лечении или дневном стационаре, а также часы проведения процедур. Основываясь на данных, предложили областному минтрансу рассмотреть возможность продления маршрута в утренние часы (прибытие на Барбошину поляну к 7:50 и к 8:50) и в дневные (отправление от Барбошиной поляны в 15:00 и в 16:00)", — написал глава города в своем Телеграм-канале.

Напомним, что маршрут 429 был сокращен в апреле до автостанции "Аврора". Решение принято для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения, а также снижения стоимость проезда. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3