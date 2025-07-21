Маршрут 429 могут продлить для пациентов онкодиспансера утром и днем

Маршрут 429 "Новокуйбышевск - Самара" могут продлить до онкодиспансера в утренние и дневные часы. Об этом сообщил мэр Новокуйбышевска Алексей Коробков.

"Совместно с самарским онкодиспансером оценили количество пациентов-новокуйбышевцев, нуждающихся в круглосуточном лечении или дневном стационаре, а также часы проведения процедур. Основываясь на данных, предложили областному минтрансу рассмотреть возможность продления маршрута в утренние часы (прибытие на Барбошину поляну к 7:50 и к 8:50) и в дневные (отправление от Барбошиной поляны в 15:00 и в 16:00)", — написал глава города в своем Телеграм-канале.

Напомним, что маршрут 429 был сокращен в апреле до автостанции "Аврора". Решение принято для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения, а также снижения стоимость проезда.