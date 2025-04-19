Маршрут № 429 начнет работу по новой схеме 21 апреля

С 21 апреля автобус №429 "Самара – Новокуйбышевск" будет следовать до автостанции "Аврора" в Самаре.
Напомним, что областной минтранс принял решение о сокращении маршрута №429 для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения с 30 до 20 минут, а также снижения стоимость проезда со 108 до 79 рублей.
До онкодиспансера от автостанции "Аврора" можно доехать на маршрутах №21М и №226, а до университетов – на маршрутах №70 и №35.
"Альтернативный вариант пригородных маршрутов – электропоезда. Из Новокуйбышевска в Самару ежедневно с 5:24 до 21:27 ходит 11 электричек. От железнодорожного вокзала до онкодиспансера можно проехать на маршруте №50, до университетов – автобусами №126С/Ю, №56 и троллейбусом №15", - говорится в сообщении минтранса.
Также существует возможность вызова бесплатного такси до онкодиспансера в рамках проекта фонда "Огромное сердце" и Яндекс "Помощь рядом". Телефон горячей линии: 8 800 350 57 85.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???