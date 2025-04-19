Маршрут № 429 начнет работу по новой схеме 21 апреля

С 21 апреля автобус №429 "Самара – Новокуйбышевск" будет следовать до автостанции "Аврора" в Самаре.

Напомним, что областной минтранс принял решение о сокращении маршрута №429 для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения с 30 до 20 минут, а также снижения стоимость проезда со 108 до 79 рублей.

До онкодиспансера от автостанции "Аврора" можно доехать на маршрутах №21М и №226, а до университетов – на маршрутах №70 и №35.

"Альтернативный вариант пригородных маршрутов – электропоезда. Из Новокуйбышевска в Самару ежедневно с 5:24 до 21:27 ходит 11 электричек. От железнодорожного вокзала до онкодиспансера можно проехать на маршруте №50, до университетов – автобусами №126С/Ю, №56 и троллейбусом №15", - говорится в сообщении минтранса.

Также существует возможность вызова бесплатного такси до онкодиспансера в рамках проекта фонда "Огромное сердце" и Яндекс "Помощь рядом". Телефон горячей линии: 8 800 350 57 85.