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Общество

Автобусный маршрут № 429 станет короче, дешевле и изменит конечную остановку

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог скорректировало протяженность межмуниципального автобусного маршрута № 429, следующего из Новокуйбышевска в Самару. Маршрут сокращен с 41,4 км до 31,1 км и будет следовать до конечной точки на автостанции "Аврора" в Самаре. В настоящее время движение осуществляется до Барбошиной поляны.

Фото: предоставлено минтрансом СО

"Сокращение маршрута позволит увеличить оборачиваемость пассажирского транспорта и сократить интервал движения с 30 до 20 минут, а также — снизить стоимость проезда со 108 до 79 рублей. Перевозка пассажиров будет организована по регулируемому тарифу 10 автобусами малой вместимости", - пояснили в ведомстве.

Сокращение межмуниципальных маршрутов и создание транспортно-пересадочных узлов для пересадки на регулярный городской транспорт — одна из мер, направленная на оптимизацию работы межмуниципального и пригородного пассажирского транспорта.

Движение маршрута № 429 по сокращенной схеме начнется в конце апреля, после проведения конкурсных процедур и заключения контракта с перевозчиком.

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