Экс-чиновника из Самарской области будут судить за препятствование предпринимательской деятельности

В Самарской области направят в суд уголовное дело бывшего главы одного из сельских поселений Красноярского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, чиновник намеренно не исполнял судебные решения о признании в 2021 г. права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Также в 2023 г. он отказал коммерческой фирме в выкупе этих паев из личной неприязни к директору предприятия.

В итоге после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности") и досрочно прекратили полномочия муниципального служащего.