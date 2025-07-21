Экс-чиновника из Самарской области будут судить за препятствование предпринимательской деятельности

В Самарской области направят в суд уголовное дело бывшего главы одного из сельских поселений Красноярского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, чиновник намеренно не исполнял судебные решения о признании в 2021 г. права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Также в 2023 г. он отказал коммерческой фирме в выкупе этих паев из личной неприязни к директору предприятия.
В итоге после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности") и досрочно прекратили полномочия муниципального служащего.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы