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Преступления Происшествия

Экс-чиновника из Самарской области будут судить за препятствование предпринимательской деятельности

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области направят в суд уголовное дело бывшего главы одного из сельских поселений Красноярского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, чиновник намеренно не исполнял судебные решения о признании в 2021 г. права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Также в 2023 г. он отказал коммерческой фирме в выкупе этих паев из личной неприязни к директору предприятия.

В итоге после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности") и досрочно прекратили полномочия муниципального служащего.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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